“A mí nadie me dio nunca una indicación de que hiciera algo indebido”: Rosario Robles

La exjefa de Gobierno dijo que no busca vengarse de nadie, ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de haber permanecido 3 años en la cárcel. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO/ ARCHIVO)

Once días después de abandonar el Penal de Santa Martha Acatitla tras permanecer tres años encarcelada, Rosario Robles ha comenzado a dar sus primeras entrevistas a medios de comunicación en donde ha hablado de las motivaciones políticas que la llevaron tras las rejas y sobre cómo ve la situación del país .

En un diálogo con el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiario en Radio Fórmula, Rosario Robles enfatizó que no busca venganza ya que es una mujer que cree en la justicia, por lo que buscará trabajar por crear un clima de reconciliación en todo el país.

“Ya aprendí que para qué seguir en la oscuridad, ya bastante oscuridad hay y yo creo que hay que abonar a otro ambiente. Leí mucho sobre Mandela y el ejemplo, 27 años en la cárcel, su pueblo masacrado. ¿Quién mejor que él para salir y vengarse? Tenía toda la justificación, pero salió a reconciliar un país.

—”¿Y tú con nadie (quieres venganza)?”, le preguntó el periodista.

—”No”, dijo la exfuncionaria.

Foto: Twitter/@jaimelivier

—”¿Ni con Andrés Manuel López Obrador a quien conoces hace 30 años?”, insistió el comunicador.

—”Lo conozco hace muchos años. No, con nadie”, respondió contundente Robles Berlanga.

Recordó que la vez que la ingresaron en el Penal de Santa Martha Acatitla y le cerraron el candado, sintió “que se moría”. Sin embargo -dijo- “después te vas acostumbrando”, pero señaló que algo que le ayudó mucho a sobrellevar sus días dentro de la cárcel fue encontrar una causa por la cual luchar.

“Al escuchar a todas esas mujeres, como estaba yo ahí con ellas, se acercaban a platicarme, había un respeto, una consideración y escuchar estas tragedias personales, estas condiciones en las que muchas fueron detenidas, lo que estaba pasando al nivel concreto con la justicia ahí abajo (en el penal), esa se convirtió en mi causa y me dio un aliento, me dio una fortaleza. Eso hizo que también el tiempo pasara más rápido y que yo entendiera que yo también tenía que estar en ese lugar para entender todo esto; nunca había volteado a ver, cuando yo fui jefa de Gobierno no existía Santa Martha, eran anexos a las cárceles varoniles; entonces el que yo pudiera estar ahí lo convertí en un espacio de abrir y levantar la voz por estas mujeres”, aseveró.

Al ser cuestionada por la reportera Miriam Moreno si procederá legalmente contra el juez Felipe de Jesús Delgadillo, quien la llevó a prisión, la exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) aseveró que ya quiere dejar “esa pesadilla” atrás.

“Como decía hace un momento, quiero dejar eso atrás. Ya pasó, ya desperté de esa pesadilla, ya no puedo cambiar eso que pasó. ¿Para qué salgo con resentimiento contra el juez?, dijo.

(Captura de pantalla)

—¿No vas a proceder contra él?— insistió la periodista.

—No, no. Obviamente sí en reparación del daño buscaré caminos, porque hay un daño moral, un daño económico, un daño social; trabajas durante toda tu vida y en un santiamén te quitan todo lo que eres. Pero no pienso estar yo atrapada en eso, ya salí, ya pasó lo peor, ya tengo que ir muy clara hacia adelante”, aseguró de manera contundente.

Luego de rememorar que a quien mencionó primero al salir del penal fue al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, -quien visitó la prisión a petición de Rosario Robles, la exjefa de gobierno aseguró que no le agradeció exactamente.

“No tanto darle las gracias, porque la Fiscalía General de la República fue la que pidió este cambio de la medida cautelar, una fiscalía que había sido muy dura. Llegó un momento en que el fiscal Granados, ya llevó esto la fiscal Mónica Martell, pero llegó un momento en el que me dijo (Granados) que yo era la mujer más poderosa de México. (yo le dije al juez) por eso estoy aquí, ahora ya entendí por qué estoy aquí (rió). Yo reconocí que a partir de la visita del ministro Zaldívar, como que se volteó a ver a las mujeres que estaban recluidas porque se criminaliza mucho las mujeres. Muchas de ellas están ahí por una relación equivocada, en el momento equivocado. Digo, también hay quienes son culpables (..) pero te puedo decir que la inmensa mayoría trabaja para mandar dinero para sus hijos, echándole ganas, quiere salir”, señaló.

Reconoció que ella misma pensaba y una gran parte de la sociedad considera que está bien endurecer las penas punitivas “entonces imagínate qué aliciente puede tener una chica de 20 años cuando le dices estás condenada a 50 años y aparte beneficios (...) pues esas chicas no tienen ya ni razón de vivir. Entonces todo esto que se le planteó al ministro Zaldívar (...) te lleva a replantear mucho de lo que has pensado, todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, lo terrible es las que están en prisión preventiva” , enfatizó.

(FOTO/CUARTOSCURO.COM)

Rosario Robles negó que haya sufrido maltratos en la prisión “jamás”, dijo de manera tajante.

“Yo pensé, pues fui jefa de Gobierno, quién sabe cuántas están aquí en la cárcel por aquel momento, ¿no?. Pero no, la verdad es que hubo un gran respeto desde las autoridades (del penal) y sobre todo me fui ganando el respeto porque estuve en la cárcel”, aseguró.

Ante la insistencia de Gómez Leyva si nadie le recriminó nada por haber sido funcionaria o que haya sido objeto de algún tipo de amenaza, Rosario Robles lo negó de manera contundente.

—”No hubo en ningún momento nada hostil, dentro de la hostilidad de estar en la cárcel. No había nadie que te pusieran a gritarte ‘Rosario Robles, te robaste el dinero del pueblo, la vas a pagar aquí con nosotros’”, le cuestionó.

" (risas) No, nunca, nunca. Me tenían en un área de protección pero yo bajaba, yo convivía en algunos momentos con la gente y más bien me vieron como una posibilidad para expresar sus propias tragedias personales, lo recogí muchísimo y con ganas de escribir ahora todo eso que representa la cárcel. Como le dije al ministro Zaldívar ‘usted ve diario en el mural de Cauduro (ubicado dentro de la SCJN) que las cárceles son una vergüenza social y lo son. El sistema penitenciario, nuestra concepción de nuestro sistema penitenciario ya no corresponde a una visión pro derechos humanos”, señaló.

Aprovechó ese momento para aclarar que no la han declarado culpable “hoy por hoy soy inocente”, insistió.

Las presiones para denunciar a Enrique Peña Nieto

(Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Ciro Gómez Leyva le preguntó a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social si le ofrecieron algún tipo de beneficio con tal de denunciar al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; “que por lo visto no hicieron mucho por ti en estos tres años, ninguno de los tres”, destacó el periodista.

“Pues sí hubo quienes estuvieron en contacto y al pendiente de mi hija Mariana y yo se los agradezco muchísimo. Pero no sé si fue una oferta directamente de la Fiscalía, los abogados que en ese momento llevaban mi caso, la otra orden de aprehensión que me giraron por delincuencia organizada y por recursos de procedencia ilícita, decían que la única manera de que yo pudiera evadir esta situación era señalando hacia arriba y yo la verdad les dije que no tenía nada qué señalar. A mí nadie me dio nunca una indicación de que hiciera algo indebido y que en algún momento determinado iba a tener que estar enfrente de estas personas y demostrar con pruebas que hubiesen cometido algún ilícito”, enfatizó.

—¿Sí estuvieron cerca, Rosario, contigo. Cuando menos te dieron algo de aliento?, preguntó el periodista.

Foto: Moisés Pablo/cuartoscuro.com

—Mira, con el COVID nadie estaba cerca -dijo Rosario entre risas-, pero estuvieron cerca de Mariana, algunos. No quiero aquí decir nombres, pero compañeros míos de gabinete estuvieron cerca de mi hija, mandándome mensajes, algunos fueron a visitarme. Luego vino la pandemia y tenía programado para visita a René Juárez (Cisneros, exgobernador de Guerrero) cancelaron la visita por el COVID y pues ahí me enteré de su muerte, que me dolió muchísimo, un gran amigo; pero es que cambiaron mucho las circunstancias con el COVID y las visitas, pero estuvieron cerca de mi hija y yo se los agradezco muchísimo”, aseveró.

Sobre su futuro político, explicó que lo primero que tiene que hacer es cerrar este caso, para lo cual también tiene que trabajar.

“Ahorita mi objetivo es demostrar mi inocencia. Mientras no concluya este proceso, difícilmente yo puedo realmente asumir alguna actividad que tenga que ver con la situación política del país”, reconoció.

Rosario Robles agregó que mientras su caso concluye, tendrá que trabajar aunque no especificó en qué.

