“Solo a mí se me persiguió”: Rosario Robles sostuvo que su detención fue una venganza

Rosario Robles habló de sus condiciones en la cárcel (FOTO/CUARTOSCURO.COM)

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, destacó que su caso fue un conflicto de interés y una venganza personal, esto en su primera entrevista a medios de comunicación después de pasar mil 101 días en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y salir el pasado 19 de agosto.

En entrevista con José Cárdenas, la exfuncionaria mencionó: “Había algunos rencores, desafortunadamente el juez que me tocó de inicio, Delgadillo Padierna, el sobrino de Dolores Padierna debió de haberse excusado porque había obviamente un conflicto de interés y él es el que dicta esta medida cautelar”.

De igual manera sentenció que se trató de un conflicto de interés y una venganza personal. “Porque era un delito no grave, porque todo mundo está llevando su proceso en libertad, porque la famosa investigación periodística de ‘La infamia maestra’, así le nombro yo, involucraba a varias dependencias y solo a mí se me persiguió porque no hay ningún sustento de una base”.

🔴EXCLUSIVA | La extitular de la Sedesol, Rosario Robles (@Rosario_Robles_), narró a @JoseCardenas1 en #Informa cómo se enteró de la detención de Murillo Karam: "Me quedé fría". Descartó que haya alguna relación entre su liberación y la detención del extitular de la PGR. pic.twitter.com/2x87PYS58t — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 30, 2022

Señaló que se falsificó un documento oficial, lo cual no deja tranquilidad a los ciudadanos. “Todo eso configuró esta posibilidad de que yo fuera a Santa Martha Acatitla”, destacó.

Por otro lado, contó sobre las condiciones en las que vivía en el penal y destacó que en un momento tuvo un mal en la mano que tuvo que atenderse porque tejía muchas bufandas para poderlas vender entre conocidos y así generar ingresos. También agradeció que muchos conocidos la ayudaron con comidas y entre bromas dijo: “A veces hasta temía de quién me mandaba la comida porque no iba yo a terminar envenenada”.

Asimismo indicó que lo que hará ahora que está libre será seguir escribiendo, pues actualmente se encuentra colaborando en El Universal. “Tengo varias ofertas de editoriales para hacer un libro, para contar mi historia y la de muchas mujeres de ahí”, aseveró.

Robles destacó que se encuentra escribiendo en un biografía (FOTO/CUARTOSCURO.COM)

Robles fue cuestionada si creía que existía alguna vinculación entre su liberación y la detención del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR): “No creo porque yo me entero por lo de Murillo Karam ahí en mi audiencia, me comentan en la dirección que está siendo apresado Murillo Karam y me quedé fría porque yo acababa de escuchar el informe con mucha atención de Alejandro Encinas”.

Cabe recordar que el mismo día que ella fue liberada, Murillo Karam, acusado por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administación de justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, fue aprehendido en la tarde del mismo 19 de agosto. Así mismo creó la llamada “Verdad Histórica” del caso.

En la primera parte de la entrevista mencionó que sentía que su caso era una especie de feminicidio político: “Me quebraba, sí me quebraba sobre todo al principio muchas veces yo dije ‘hasta aquí llegué’. Tantos años dedicada a luchar por mi país, tantos años a luchar por las mujeres, mi prestigio, mi reputación, toda esta lucha. Yo sentía que era una especie de feminicidio político, hay que matarla, hay que destruirla, al principio dije ‘no puedo seguir con esto, por qué estoy encerrada si soy inocente’”.

Robles señaló que fue un "feminicidio político" (Foto: Twitter/Rosario_Robles_)

Por último, reiteró que no tenía ningún tipo de privilegios y también que tuvo que deshacerse de lo poco que tenía para poder sortear la situación, por ejemplo su camioneta y el departamento de su hija Mariana.

