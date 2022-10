“Victimismo crónico”: Víctor Trujillo se lanzó contra AMLO por roce con la prensa

Víctor Trujillo se dejó ir contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Foto: CUARTOSCURO)

Durante la conferencia de prensa mañanera, el titular de Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “defendió” al actual secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López luego de que fue cuestionado sobre los presuntos nexos de éste con grupos delincuenciales cuando era gobernador de Tabasco.

“Es muy poco (lo que tengo que decir)”, respondió el mandatario ante los señalamientos. “Primero, que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien; segundo, hay muchos ataques de la prensa conservadora en contra nuestra, y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos”, comentó el presidente.

Por ello, ante sus declaraciones, el productor y conductor Víctor Trujillo, conocido por interpretar a su persona Brozo, arremetió contra el tabasqueño, a quien acusó de regocijarse en un “victimismo crónico”.

A lo mejor sí sería muy bueno que hicieras Mañaneras los sábados y los domingos. Cinco días ya no te están alcanzando ni para disimular el fracaso. Vamos, ni siquiera para regocijarte de tu victimismo crónico. @lopezobrador_

vía @avieu

pic.twitter.com/oaAdYFXGin — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) October 17, 2022

“A lo mejor sí sería bueno que hicieras mañaneras los sábados y los domingos. Cinco días ya no te están alcanzando ni para disimular el fracaso. Vamos, ni siquiera para regocijarte de tu victimismo crónico”, le reprochó el también actor.

Y es que, en respuesta a la insistencia de la reportera sobre que la información era derivada de los archivos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras el hackeo que sufrió la institución, el presidente respondió:

“No, es que con ustedes no voy a poder porque son una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Entonces, tiene todo su derecho a informar o a desinformar, pero también nosotros tenemos nuestro derecho a replicar”, aseveró el mandatario.

El presidente mexicano volvió a desestimar las filtraciones que el grupo hacktivista obtuvo de los archivos de la Sedena

“Hay muchísimas prácticas, mañas, para golpear”, acusó el tabasqueño, al tiempo que se negó a responder las preguntas de la periodista, pues la acusó de tener “un propósito, una línea” del medio que representaba.

“Son campañas sucias, guerras sucias y todas esas campañas que en otros tiempos eran muy eficaces, ahora ya no les resultan”, reviró y finalizó: “Mientras más me golpean, más digno me siento”.

Fue de esta forma que AMLO defendió a su paisano; razón por la que Trujillo Matamoros arremetió contra él, a quien acusó de victimizarse frente a las preguntas de la prensa durante la mañanera.

Y es que, de acuerdo con los documentos filtrados, Adán Augusto López Hernández -durante su administración al frente del gobierno de Tabasco- colocó a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en puestos dentro del gabinete de seguridad de la entidad.

Adán Augusto López fue señalado de tener a gente del CJNG en su gabinete cuando fue gobernador de Tabasco (Foto: Archivo)

De acuerdo con el informe de Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise), existen diversos vínculos entre funcionales estatales y municipales con miembros del crimen organizado. En este caso, los funcionarios señalados por sus vínculos a dicho cártel son Hernán Bermúdez Requena, José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalo.

Con respecto a las conferencias diarias en fines de semana, el presidente de la República aseguró que “tiene ganas” de implementar las llamadas mañaneras para sábados y domingos.

“Tengo hasta ganas de hacer la mañanera los sábados y domingos, ¿ustedes qué opinan?”, preguntó a los medios presentes el pasado 6 de octubre en Palacio Nacional y procedió a hacer una votación a mano alzada con las y los presentes.

“Sábado y domingo porque los conservadores y sus voceros aprovechan el fin de semana, entonces lo voy a pensar, porque es importantísimo la información”, señaló el jefe del Estado mexicano.

SEGUIR LEYENDO: