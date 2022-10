Denise Dresser criticó a AMLO por defender a Adán Augusto López: “¿Y la rendición de cuentas?”

Denise Dresser arremetió en contra de AMLO por no dar una respuesta ante las revelaciones que se han hecho tras el hackeo de la Sedena (Fotos: Cuartoscuro)

La académica y politóloga, Denise Dresser, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no dar una respuesta ante las revelaciones que se han hecho sobre su gobierno tras el hackeo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El pasado lunes 17 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la escritora reprochó que el mandatario federal de la misma respuesta ante cualquier cuestionamiento que se le haga sobre los documentos filtrados de la dependencia.

Y es que de acuerdo con la politóloga, el jefe del Ejecutivo federal sólo sabe culpar a la prensa “conservadora”, dar argumentos “racistas, clasistas y conservadores” y lanzarse en contra de las personas que no acompañan su llamada Cuarta Transformación.

“El Rey del Trash. Ante cualquier pregunta sobre #GuacamayasLeaks la respuesta del presidente es la misma: guerra sucia de la prensa conservadora, clasista, racista, reaccionaria, corrupta, que no quiere la transformación. ¿Y la rendición de cuentas?”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios afirmaron que el mandatario mexicano “da la misma respuesta para todo lo que no le conviene”.

“Mismo disco rayado”, “Terrible para México el día que gano” y “Me molesta mucho lo grosero que es López Obrador cuando lo acorralan. No deja que los periodistas terminen sus preguntas, los interrumpe con mucho enojo. No tiene moral, no tiene un gramo de inteligencia emocional”, fueron algunos de los comentarios.

AMLO defendió a Adán Augusto tras correos filtrados

AMLO defendió al titular de la Segob, Adán Augusto López, de los correos de la Sedena revelados por Guacamaya (Video: Gobierno de México)

Cabe señalar que el comentario de Denise Dresser se da luego de que el presidente López Obrador defendió al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, de los correos de la Sedena revelados por el grupo de hackers Guacamaya.

Y es que los correos filtrados revelaron que como gobernador de Tabasco, Augusto López entregó la Secretaría de Seguridad y la Policía Estatal a tres hombres que eran identificados como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“¿Qué podría decir al respecto de estos informes?”, le cuestionó una reportera, a lo que AMLO respondió: “Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora”.

Adán Augusto López habría colocado a presuntos integrantes del grupo criminal CJNG dentro de su gabinete de seguridad de Tabasco (REUTERS/Luis Cortes)

Y tercero, agregó, que “la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y que no se olviden los conservadores de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal, es no mentir, no robar y traicionar al pueblo”.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo acusó que hay una campaña contra su gobierno que “en otros tiempos” era eficaz, pero ahora ya no les resulta a los adversarios.

Y es que de acuerdo con las filtraciones publicadas por medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, Adán Augusto López habría colocado a presuntos integrantes del grupo criminal CJNG dentro de su gabinete de seguridad de Tabasco.

Lo anterior también se reflejó en el informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) del 2022, en cuya conclusión afirma los posibles nexos entre “estas personas” (integrantes del crimen organizado) con funcionarios estatales de nivel medio y municipales.

