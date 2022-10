De Shocker a Abismo Negro: quiénes son los luchadores mexicanos que han tenido severos problemas emocionales

Shocker no pasa por un buen momento.

La noche del pasado 15 de octubre se supo la noticia de que el luchador mexicano José Jair Soria Reyna, mejor conocido en el mundo luchístico como Shocker, había sido detenido por las autoridades en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, esto debido a un reporte ciudadano sobre un escándalo en la vía pública.

El incidente se registró en la capital chiapaneca, sobre la Avenida Central y la 11 poniente. Reportes preliminares indicaron que el atleta se encontraba en supuesto estado inconveniente, además de que estaba golpeando a varios automóviles e insultaba a los transeúntes que pasaban por la zona.

En videos compartidos en redes sociales se aprecia que el veterano, también conocido como 1000% guapo, se puso enfrente de una camioneta, a la que le impedía el paso, mientras la gritaba algunas cosas y golpeaba de manera recurrente el cofre.

Posteriormente, el domingo, la Policía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó que el deportista intentó quitarse la vida en la cárcel, con su ropa interior. Esto, después de que en redes sociales se acusara de abuso de autoridad a la policía local, tras difundirse unas imágenes en donde se ven al luchador desnudo y ensangrentado dentro de una celda. El organismo explicó que jamás agredieron al detenido, y que fue él quien se hizo daño.

El luchador mexicano fue mostrado en algunas fotografías desnudo y ensangrentado. (Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP)

“Al encontrarse al interior de una de las celdas, de forma violenta trató de agredir a los otros detenidos, por lo que fue cambiado de lugar. Sin embargo, al no cumplir su objetivo, comenzó a golpearse en repetidas ocasiones contra las rejas, lo que le provocó sangrado en la frente, al tiempo en que se desnudó e intentó quitarse la vida con su propia ropa interior, por lo que el personal del CECUMPLE ingresó para controlarlo”, se informó.

Y es que la situación anímica que vive actualmente el luchador no es la mejor. Sin embargo, no es el único luchador mexicano que ha padecido este tipo de situaciones, por no tener una buena salud emocional.

Abismo Negro

Fue uno de los grandes luchadores mexicanos de su época, sin embargo, el 22 de marzo del 2009 perdió la vida de manera trágica e inesperada.

Y es que el miembro de los Vipers murió mientras se encontraba viajando en un autobús a la Ciudad de México y pidió al chofer que lo dejara en algún punto de la carretera. Luego de esto, no se volvió a saber de él, hasta que se confirmó su muerte. Algunas personas cercanas relataron que padecía un cuadro severo de depresión.

Alberto del Río

Alberto del Río triunfó en Estados Unidos. (Foto: @PrideOfMexico/Twitter)

También conocido como El Patrón, este luchador mexicano es quizá uno de los de mayor prestigio a nivel internacional. Excampeón del mundo en WWE y referente de nuestro país, el atleta, que anteriormente llevó el nombre de Dos Caras Jr tuvo algunos problemas legales en Estados Unidos debido a una supuesta agresión sexual a su expareja. Sin embargo, esta información fue desmentida por las mismas autoridades de Texas.

Durante el tiempo en el que fue investigado, Del Río sufrió una severa depresión, de la cual se fue levantando poco a poco.

Villano II

Perteneció a una de las dinastías más respetadas de la lucha libre mexicana: la de Los Villanos, hijos de Ray Mendoza. Villano II tuvo una gran trayectoria dentro de la lucha libre mexicana, sin embargo, luego de algunas lesiones, sobre todo en una de sus piernas, el luchador optó por quitarse la vida el 14 de abril de 1989, por una gran depresión, misma que ocasionó que su hermano, el Villano I, poco a poco fuera perdiendo el amor que sentía por el deporte que los catapultó a la fama.

