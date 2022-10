La Chilindrina estalló en carcajadas por la “colonia proletaria” de Florinda Meza: “Cuando seamos ricos vamos a vivir igual”

María Antonieta de las Nieves dejó entrever que su relación con Florinda es nula (Foto: ImagenTV)

Hace algunos días comenzó a circular en las redes sociales el rumor de que Florinda Meza cuenta con una enorme fortuna acumulada de 20 millones de dólares, sin embargo, en un encuentro con la prensa la emblemática actriz cómica desmintió la información y negó poseer tal cantidad de dinero.

Para explicar su punto, la actriz detrás de “La Chimoltrufia” y “Doña Florinda” recalcó que no es millonaria, y por el contrario vive en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, zona de clase media que la veterana actriz calificó como “proletaria”, además negó poseer una fuerte suma que habría recibido como herencia de su fallecido esposo, el recordado Roberto Gómez Bolaños.

“Ojalá fuera cierto, no’mbre, qué bárbaro, que tontería tan grande, siempre he batallado, Roberto lo decía, ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’, porque sabíamos vivir sencillamente, yo no vivo ni en el Pedregal, ni en las Lomas, vivo en la Colonia del Valle, que es proletaria”.

Recientemente Florinda Méza lamentó el deceso de Anabel Gutiérrez, quien diera vida a "Doña Espotaverderona", mamá de "La Chimoltrufia" (Foto: CUARTOSCURO/Mediateca INAH)

“Nunca. Ni vendiendo mi casa de Cancún ni la de México podría juntar esa cantidad. Ojalá fuera cierto. Qué tontería tan grande”, dijo la actriz detrás del personaje de “La Popis”.

La viuda de “Chespirito” explicó que fue la empresa Televisa la que realmente generó importantes ganancias, no ella y aparentemente ni siquiera Roberto Gómez Bolaños, y reveló de igual manera cuánto llegó a ganar por episodio grabado con el escritor de comedia en El Chavo del 8. “Lo más que gané por un capítulo fueron 10 mil 500. Si nos hubieran pagado 10 mil dólares sería millonaria”, explicó Florinda Meza en su encuentro con la prensa.

De igual forma aseguró que los rumores sobre sus ganancias millonarias la ponen en riesgo, pues estaría en la mira de personas que quisieran dañarla.

Florinda Meza desminitó poseer una millonaria cantidad proveniente de la herencia de su esposo (Foto: Instragram / @florindamezach1)

Las declaraciones de la actriz surgen a partir de que desde hace varios años atrás comenzó a surgir el rumor de que Roberto Gómez Bolaños habría recabado, a lo largo de su carrera en la televisión, alrededor de 50 millones de dólares, información proporcionada por el sitio Celebrity Net Worth, página que calcula el patrimonio neto aproximado de celebridades.

A partir de ello, según se difundió, la herencia se habría repartido entre sus hijos y su viuda; ésta última se habría quedado con 20 millones dólares; sin embargo, esta información nunca fue confirmada por la familia de Chespirito.

Además, la intérprete aprovechó para negar que entre Roberto Gómez Fernández y María Antonieta de la Nieves pueda existir una reconciliación, pues dijo que no hubo un distanciamiento o un enfrentamiento entre ellos, esto a pesar de que en muchas ocasiones su colega evidenció que tenía roces con el hijo de Chespirito.

“Para que haya reconciliación tendría que haber un pleito, ¿no? Roberto no se pelearía con una dama porque a él lo educó su padre”, dijo Meza a las cámaras.

Es conocido que ambas actrices no llevan una relación cercana desde hace años (Foto: florindamezach1 / IG - lachilindrina_oficial / IG)

Sin embargo, ahora surge la reacción de María Antonieta de las Nieves. En un reciente encuentro con los medios, la famosa Chilindrina estalló en carcajadas cuando un reportero le pidió su opinión respecto a las declaraciones de Meza y el haber calificado como “proletaria” a la colonia Del Valle.

Tras tomarlo con humor, María Antonieta se dirigió a su compañero Édgar Vivar, quien estaba a su lado, y le comentó de forma irónica: “Vamos a vivir igual, ¿verdad, Édgar? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual”.

“No hombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive, no he vuelto a hablar con ella, no sé nada, cada quién su vida y cada quién su estilo”, destacó la intérprete que trabajó por largos años en la compañía actoral de Chespirito.

