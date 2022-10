De comentarista de deportes en ESPN a campeona del mundo en Flag Football

Su pasión por el Fútbol Americano comenzó vio la película Duelo de Titanes protagonizada por Denzel Washington que habla de la segregación racial,en ese momento se enamoró, primero del deporte de las tacleadas y después del tochito bandera. (Foto: Cortesía Rebeca Landa).

Rebeca Landa es una periodista especializada en la NFL y el tenis, y se convirtió en la primera mujer en narrar un partido de la NFL en español para Estados Unidos; fue en un Monday Night, cuando se enfrentaron los Bills de Búfalo contra los Titanes de Tennessee.

Rebeca Landa, hizo historia al ser la primera mujer en narrar un partido de la NFL en español en Estados Unidos para la cadena ESPN. En la foto aparece junto a Ciro Procuna. (Foto: Cortesía Rebeca Landa).

Y no sólo eso, Rebe, como le dicen sus amigos cercanos, es campeona del mundo ya que forma parte de la Selección Nacional Flag Football de México, deporte conocido por muchos como tochito bandera, donde ganó la medalla de oro en The World Games 2022.

Rebeca Landa juega con el #12 su posición es rush (en pocas palabras, quien le hace la vida imposible al Quarter Back). (Foto: Cortesía Rebeca Landa).

En entrevista para Infobae, Rebe nos contó cómo llegó a ser seleccionada nacional, vivía en Puebla y decidió viajar a la Ciudad de México: “Me inscribí para poder ir a pruebas, éramos como 120 niñas, de ahí van haciendo recortes uno tras otro hasta que se definen las 12. Para esta nueva selección tuve que cumplir con estar en una liga federada, ir al nacional federado y luego entrar a la pre-selección donde van cortando y avanzando conforme van tomando las decisiones los coaches”, en pocas palabras, sólo seleccionan a las mejores.

Landa ha participado en torneos internacionales como los Word Games, partido de super bowl experience, el mundial en Israel, el mundial en Panamá, dos Nacionales en Estados Unidos, uno en Orlando, otro en Tampa Bay y jugó en la liga profesional de Estados Unidos. “Cuando entro al campo sólo pienso disfrutar, pasármela padre, divertirme y tratar de conectar con esa niña interior que es lo que mueve a que siga jugando y practicando este deporte”.

Comentó que con pasión y entrega es como puede combinar perfectamente su faceta como conductora y deportista. También narra partidos de tenis. (Fotos: Cortesía Rebeca Landa).

¿Cómo lograste entrar a ESPN?

(Después de un suspiro y una sonrisa de complicidad) trató de ser breve… “Yo llevaba tiempo de narrar Fútbol Americano Colegial en la Universidad, me metí a un programa para estudiantes que era de televisión; hice un casting y como se dieron cuenta que tenía mucho conocimiento del deporte y del equipo especialmente, me ponían a analizar, entonces me convertí en la primer mujer en analizar Fútbol Americano en México”.

Recordó que tomó un curso en Miami, hizo prácticas profesionales y trabajó como freelance en importantes televisoras como Televisa, TV Azteca, Fox Sports “Pero aún me costaba entender la NFL y cómo funciona ya que es muy diferente al fútbol americano estudiantil en México, entonces conseguí el contacto de Raúl Alegre, le pedí que fuera mi mentor y que me enseñara a estudiar, a prepararme pensando yo que entraría a otra televisora.

Pero no todo fue así de sencillo, después de dos largos años, asistió a 5 castings en ESPN, “Fue realmente duro porque se requiere de mucha paciencia, tener ánimo y no desistir” fue entonces que ESPN la busca para ofrecerle un contrato, " Todo llegó en su momento porque antes quizá no tenía las herramientas necesarias para entrar a las grandes ligas. Primero querían que fuera conductora, luego presentadora cuando yo en realidad era narradora” (ríe).

Al preguntarle sobre los retos que más ha disfrutado comentó que todo el proceso de su vida deportiva y profesional ha sido un reto; pero confesó que en algún momento pensó en tirar la toalla: “Sí, fíjate que cuando entré a ESPN traté de encontrar mi lugar, mi imagen, mi identidad dentro de la televisión … yo soy una mujer de campo y entrar a este mundo de la TV, así como opiniones de todo el mundo por todos lados , incluyendo redes sociales, como que sí hubo un momento que me pregunté si realmente era lo que yo quería. También me sentí estancada sin retos y me cuestioné muchas cosas; pero al final ganó mi pasión por lo que me gusta y se me fueron presentando más y más oportunidades”.

Es amante de los deportes en general pero su especialidad es el fútbol americano; también ha narrado partidos de tenis que pueden ser desde Grand Slam hasta torneos más chicos. (Foto: Cortesía Rebeca Landa).

Y es que quien la conoce, sabrá que es una mujer auténtica dispuesta a defender quien es y sus principios. Comentó que con pasión y entrega es como puede combinar perfectamente su faceta como conductora y deportista, sin dejar de lado la planeación: “Tengo que estructurar bien mis tiempos de entrenamiento, estudio, de viaje por deporte o por trabajo; y gracias al apoyo de mi familia gente cercana y de ESPN que me permiten darme mi tiempo con la selección” .

La belleza no está peleada con la inteligencia y prueba de ello es Rebe, y aunque no se considera sexy porque le cuesta trabajo el mundo del glamour, el peinado y el maquillaje, reconoce que la parte ruda se le da bien pero no se cierra, al contrario “Sigo aprendiendo sobre la belleza en la TV y también tratando de definirlo a título personal, porque hay muchas ideas de cómo se debe ver una mujer en el deporte y quiero encontrar un balance de lo que el mundo quiere de mí y lo que soy.

A modo de anécdota nos contó que en varias ocasiones tuvo que maquillar uno que otro moretón “Especialmente las piernas que es donde a veces nos golpeamos, chocamos o nos aventamos y cuando usaba falda, pues sí, había que cubrir los moretones; hubo una ocasión que tenía un golpe fuerte en la cara que ni el maquillaje hizo milagros, así que dejé de trabajar un par de días.

En una palabra:

Comida favorita: Arroz

Bebida favorita: cerveza

Equipo de la NFL: Broncos de Denver

Jugador de la NFL: Rusell Wilson

Equipo de soccer: La selección mexicana

Tiempo libre: Leer, ir al campo

Comida que no le gusta: sesos

Música: La que me de buen ánimo

