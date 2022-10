El testimonio de una joven que se intoxicó en Chiapas: “Se les paralizó el cuerpo, les salía espuma por la boca”

Menores resultaron intoxicados en Bochil, Chiapas (Foto: capturas de pantalla)

El pasado viernes más de cien alumnos de la escuela secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, resultaron intoxicados por presunta droga, según los primeros reportes. Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya desmintió la presencia de posible cocaína, madres y padres de familia sostienen que sus hijos fueron drogados.

Una de las jóvenes afectadas fue Daniela, quien brindó detalles de lo que vivió. “A muchos de mis amigos se les paralizó la mitad de su cuerpo, uno estaba muy mal del corazón, estaban vomitando estaban sacando espuma por la boca”, aseguró la mejor.

La joven recordó que ella, junto a sus compañeros, comenzó a presentar dolores de cabeza y estómago luego de beber su agua; otros, incluso, presentaron convulsiones, relató para Foro TV.

“Los maestros estaban en junta, nos sacaron de los salones pues nosotros empezamos a jugar normal, yo pedí permiso para entrar al salón a traer agua, tomé mi agua de mi bote, de ahí pues fui al baño y ya regresando al salón como que me quise desmayar”, agregó.

Fue el pasado 7 de octubre que el alumnado de la institución escolar chiapaneca comenzó a presentar síntomas por aparente intoxicación. De acuerdo con los primeros estudios toxicológicos, la causa fue cocaína.

Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía local dio a conocer que los primero 15 estudios toxicológicos a los menores resultaron negativos a dicha droga, por lo que dicha razón; resultados que los padres de familia no tomaron aceptaron durante una reunión con directivos.

“Cuando ya nos íbamos camino a casa él empezó con el dolor de estómago, la cabeza y se soltó, o sea, se desmayó. En ese momento nos fuimos al hospital”, relató la madre de uno de los menores afectados.

Las y los tutores aseveraron que las pruebas de la fiscalía era erróneas. “Yo fui a un laboratorio particular, salió positivo a cocaína, aquí está, aquí lo tengo... positivo a cocaína, aquí está el laboratorio, aquí están las pruebas”, expresó uno de los padres.

Asimismo, otra de las madres aseguró que sacó a su hijo del hospital cuando una de las doctoras le dijo: “‘El niño está drogada’, que era cocaína, me voy con un doctor particular para estar más segura, me dijo que el niño sí trae síntomas de cocaína”.

Alumnos de secundaria en Chiapas resultaron intoxicados por supuestamente haber ingerido droga en agua.

De acuerdo con la fiscalía, del total de alumnos afectados, 57 fueron hospitalizados tras la intoxicación, sin embargo, 55 de ellos ya fueron dados de alta. Empero, los dos restantes aún se encuentran internados, uno de ellos en estado de gravedad por un paro cardiorespiratorio tras haber convulsionado, quien fue trasladado al Hospital Regional de Zona Tuxtla Gutiérrez.

Entre tanto, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) condenó los hechos y exigió que se investiguen las causas del percance a fondo, al tiempo que se garantice la seguridad de los menores, pues en lo que va del año, ya se reportaron 3 casos de intoxicación en la entidad.

“Llamamos al Estado mexicano y a sus autoridades a mostrar toda la determinación para tomar acciones que atiendan la grave indefensión en la que hoy se encuentran niños, niñas y adolescentes en México. Lo sucedido en esta escuela evidencia el desamparo que en materia de política de seguridad y prevención siguen adoleciendo actualmente nuestras infancias en el país”.

