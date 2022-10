Can Fest 2022: dónde y cuándo habrá servicios médicos y estéticos gratuitos para mascotas

Este fin de semana fue inaugurado el Can Fest 2022 en la alcaldía Venustiano Carranza (Foto: Twitter/@A_VCarranza)

Este fin de semana fue inaugurado el Can Fest 2022 en la alcaldía Venustiano Carranza, un evento para perros y gatos que contará con servicios gratuitos de esterilizaciones, vacunación y estética.

El evento fue inaugurado el pasado sábado 15 de octubre y finalizará este domingo 16, sin embargo, debido a la alta demanda, la alcaldesa de la demarcación, Evelyn Parra, anunció que la campaña de esterilización continuará a lo largo de la próxima semana en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Al encabezar el evento, la edil de Venustiano Carranza también dio a conocer que se trabaja en la creación de un albergue para perros y gatos abandonados, así como rescatados de la vía pública.

Acompañada del director de la Jurisdicción Jurisdicción Sanitaria en Venustiano Carranza. Romeo Adalid Martínez, Evelyn Parra confió en que el festival se pueda replicar en otras alcaldías y municipios con el fin de promover un trato digno y humanitario a los animales de compañía, además de favorecer la salud y la seguridad de las familias.

Durante el evento, la alcaldesa agradeció a los asistentes, pues indicó que al preocuparse por los servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización a sus mascotas, se evidencia su alta responsabilidad por la seguridad y bienestar de las demás personas.

¿Qué servicios gratuitos habrá en el Can Fest 2022 y dónde se llevará a cabo?

El evento para perros y gatos contará con servicios gratuitos de esterilizaciones, vacunación y estética (Foto: Twitter/@A_VCarranza)

De acuerdo con las autoridades de la demarcación, se brindará servicios gratuitos de:

-Esterilización canina y felina

-Desparasitación

-Valoración médica preventiva

-Vacunación antirrábica

-Estética canina básica

-Área comercial

-Pasarela de adopción

El evento se realiza en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena, a las afueras de la estación del Metrobús “Venustiano Carranza” de la Línea 5 de este transporte.

Requisitos para esterilizar a las mascotas

Las mascotas deben de cumplir con algunos lineamientos para ser esterilizados (Foto: Twitter/@A_VCarranza)

-Copia del comprobante de domicilio

-Copia del INE

-Copia de la Cartilla de Vacunación con vacuna antirrábica vigente; de no contar con ella, se podrá vacunar en el evento y obtener el comprobante de vacuna

-Llevar cobija o toalla

Asimismo, las mascotas deben de cumplir con los siguientes lineamientos:

-Animales mayores de 4 meses

-Contar con 8 horas de ayuno de alimento y 4 horas de ayuno líquido

-No se practica a hembras en celo, gestantes o lactantes

-No se realiza a animales braquiocefálicos (pugs, bóxer, bulldog)

-Llevar a gatos en transportadora, caja o algún contenedor seguro

-Perros con collar y correa, en caso de ser agresivos, llevar bozal

Cabe señalar que las fichas para realizar la esterilización se reparten a las 9:00 horas. No obstante, la alcaldesa de la demarcación indicó que quienes no pudieron acudir o no alcanzaron turno, podrán hacerlo en la próxima semana, ya que el módulo veterinario permanecerá ahí.

En todo caso, Evelyn Parra les pidió a los ciudadanos acudir a la clínica veterinaria de la alcaldía, ubicada en la calle Artilleros, s/n colonia 7 de Julio, a un costado de la estación San Lázaro de la Línea B del Metro.

“En este lugar se dan permanentemente servicios de vacunación, desparasitación, esterilización gratuita e, incluso, cremación, todo lo cual es en apego al trato digno para los animales, pero también el interés de la seguridad y la salud de la población residente y visitante de la Alcaldía”, informó la funcionaria.

