Cuándo desaparecerán las monedas de 10 y 20 centavos

Algunas monedas de centavos ya no están en circulación (Foto: Archivo Infobae)

Cargar con dinero en efectivo cada vez es una practica menos común y aunque los mexicanos tienen la costumbre de traer “morralla” en sus carteras, esto también ha ido desapareciendo, sobre todo con las monedas pequeñas.

Las monedas que más se utilizan son las que sirven para pagar el transporte, estacionamiento, sacar copias, por ejemplo, las de 10 pesos, sin embargo, los centavos son los menos utilizados.

Aunque aún se utilizan los 50 centavos, ya es raro ver los de 20 o 10, pues en muchos sitios no los reciben porque se cree que ya no tienen “valor” y, de hecho, ya no se fabrican.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), algunos de estos ejemplares están en proceso de retiro, lo que quiere decir que, aún conservan su valor, pero se retiran a través de las instituciones monetarias.

Monedas de centavos que aún circulan (Foto: Infobae)

Cada que una moneda de centavos llegue a un banco, este tendrá que separarlas para depositarlas en el Banco de México, esto para que los ejemplares no vuelvan a entregarse al público.

Desde el 2002 Banxico ordenó a la Casa de Moneda dejar de fabricar monedas de 5 centavos, mientras que en 2019 se ordenó que las de 10 y 20 centavos.

Las monedas que se encuentran en proceso de retiro son la moneda de 10 centavos de la familia B que se puso en circulación en 1993 y la moneda de 10 centavos de la familia C que se puso en circulación en 1996.

Un dato curioso de estas monedas es que algunas se ofrecen desde los 10,000 pesos hasta los 24,000 pesos a través del sitio de Mercado Libre, de acuerdo con algunas personas que presumen las fotografías de las piezas.

Las monedas centavos de 10 pesos (Foto: Archivo Infobae)

En conclusión, las monedas de centavos irán desapareciendo gradualmente, ya que aunque mantengan su valor, al comenzar a ser retenidas por los bancos en algún momento tendrán que desaparecer o, al menos, reducir la mayoría.

Banxico estimó que actualmente se encuentran circulando un total de 11 mil 387 millones de monedas de 10 centavos, lo que se convierte en 100 millones de pesos.

Ahora bien, de 20 centavos hay un total de 4 mil 431 millones de monedas en circulación, lo que suma una cantidad de 886 millones de pesos.

Una recomendación sobre estas monedas, ya que es cada vez más difícil pagar con ellas, es cambiarlas en el banco, solo que se necesita respetar que el monto de centavos no rebase los 3 mil pesos.

moneda 10 centavos- Infobae

Las monedas de 5, 10 y 20 centavos que continúan siendo válidas para pagar e intercambiar:

- Moneda de 5 centavos perteneciente a la familia B

- Moneda de 5 centavos de la familia C

- Moneda de 10 centavos de la familia D

- Moneda de 20 centavos de la familia B

- Moneda de 20 centavos de la familia C

Cabe destacar que no solo las monedas de centavos son las que corren el riesgo de salir de circulación, sino también los billetes, tal es el caso del ejemplar de 10 pesos de Emiliano Zapata que ya no se fabrica.

De acuerdo con la página oficial del Banco de México, el billete de 10 pesos de Emiliano Zapata expedido en el 96, aún conserva el mismo valor.

Para la década de los 2000 el billete de 10 pesos dejó de circular, de hecho, fue el único de esa serie que desapareció porque los otros continuaron vigentes.

