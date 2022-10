Alex Lora quiere a César Bono para que lo interprete en bioserie de El Tri

Alex Lora buscará a César Bono para proponerle que lo represente en su edad madura en la próxima serie que ya se encuentra en avances Foto: Instagram

Hace unos meses César Bono se encontraba recuperándose de una operación de úlcera cuando una declaración sobre su vida familiar causó revuelo en las redes sociales. Y es que el veterano actor dio a conocer que mientras sus hijos sigan a su cargo, él los mantendrá financieramente y se encargará de que no padezcan penurias.

Las críticas explotaron porque se trata de hijos varones adultos, quienes estando solteros, siguen bajo el cobijo de su padre, quien incluso ya aseguró su patrimonio brindándoles propiedades a su nombre, como César Bono lo dio a conocer hace unas semanas.

Durante la conferencia de prensa del aniversario número 21 de su emblemática obra teatral Defendiendo al cavernícola, el comediante explotó en un encuentro con la prensa contra las críticas que apuntan a que debería descansar para no tener que trabajar por sus hijos.

Bono ya aseguró el patrimonio de sus dos hijos, a quienes brindó propiedades inmobiliarias Foto: CUARTOSCURO

“Yo mantengo a mis hijos, en un descuido mantengo a mis nietos y en otro descuido a mis bisnietos. En esta obra digo que los hombres somos proveedores y yo he sido proveedor de mis hijos, y si puedo ser de los nietos, y de los bisnietos, lo seré”, aseguró el famoso ‘Frankie Rivers’ de la serie Vecinos.

“Y los pendej*s son pendej*s. Y lo peligroso de los pendej*s es que son un chingo. Mi padre era muy sabio, me enseñó una cosa muy cierta, en este mundo hay dos clases de personas: hay gente y hay gentuza. Y entonces lo que dice la gentuza siempre me ha valido madre, yo me llevo con la gente”, dijo muy seguro el actor, cuyo hijo, Leonardo Bono –quien sigue sus pasos en los escenarios- hizo frente en otro momento a las críticas, pero no negó que así sea la dinámica familiar.

Y es que a las fuentes de trabajo del actor que cuenta con una trayectoria de más de 50 años frente a la pantalla y las tablas teatrales, podría sumarse un nuevo y ambicioso proyecto. Fue el rockero Alex Lora quien recientemente dio a conocer a la prensa que los preparativos para la serie biográfica que contará la historia de El Tri, Chela y Celia Lora, ya va muy avanzada y ha pensado en César Bono para el papel principal.

Alex Lora está celebrando 54 años de 'El Tri de México', y espera que su bioserie sea estrenada en 2023 FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

El veterano músico -quien recientemente dio su opinión sobre el reggaetón- informó que la serie será producida por el cineasta Luis Kelly, con quien ya ha planeado que la historia habrá de abarcar distintas épocas y aspectos, desde los inicios de la banda pionera de rock urbano hasta el enamoramiento del músico con Chela Lora y el posterior nacimiento de Celia.

“Él está escribiendo el guion, que una vez terminado necesitaríamos conseguir a los personajes, quién va a ser Alex Lora cuando tenía 16 años, quién será mi domadora cuando nos conocimos, haremos casting”, dijo Alex en entrevista con diversos medios de comunicación.

Chela Lora, Celia y El Tri de México aparecerán en la serie que no se centrará sólo en Alex Lora Foto: Instagram)

El cantante de Las piedras rodando se encuentran contó que en Perú es muy confundido con César Bono, con quien además de su parecido físico, la voz ronca es un sello que caracteriza a ambas figuras del espectáculo nacional.

“Mi maestro César Bono podría hacer el papel de Alex Lora en el momento actual, quien siempre fue referente en Perú, pero faltaría buscar al chavito que empezó a rocanrolear, cuando mi domadora y yo nos enamoramos”.

“Gracias a Dios él está en obras, ahorita está con el Cavernícola, pero él podría ser Alex en este momento, pero los anteriores tendrían que ser otros personajes. Es la docuserie no de Alex Lora, sino de Chela, Alex, del Tri, la historia de nuestro amor, de nuestra vida, de nuestra hija y de nuestro rock and roll”, contó el famoso que espera que su serie esté lista el próximo año, cuando El tri cumpla 55 años.

