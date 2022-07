Alex Lora compartió su opinión sobre el reguetón: “Un rock and roll comercializado”

El pasado 5 de mayo lanzó "Que chingón", el nuevo disco de El TRI. (FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM)

El género musical más criticado en las últimas décadas es el reguetón. Muchos compositores e intérpretes de todo el mundo consideran que está integrado por canciones comerciales que carecen de aportes culturales. Sin embargo, otros artistas y gran parte del público juvenil opinan completamente lo contrario, al grado posicionar temas de Bad Bunny, Maluma, J Balvin, Rosalía, Karol G, Anitta, Natti Natasha y Becky G - por mencionar algunos representantes- entre los primeros lugares de las listas de popularidad.

Ante esta polémica sin fin, uno de los compositores mexicanos con mayor experiencia en la industria musical nacional y que es fundador de un legendario grupo de rock que se mantiene vigente hasta la actualidad, compartió su punto de vista sobre el reguetón. Se trata de José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora.

Fue durante una entrevista que cedió para RadioShow donde se sinceró sobre los cambios de opinión que ha vivido conforme el surgimiento de nuevos géneros musicales, entre ellos, el reguetón. Para comenzar, recordó que durante sus inicios dentro del rock era mal visto que los cantantes escucharan otro tipo de música.

Me gusta todo. Antes si no era rock, era: ‘No, cómo crees, si no es rock and roll cómo voy a estar oyendo esta madr*’, pero toda la música me gusta porque toda la música es bonita.

El intérprete de éxitos como Triste canción, Las piedras rodantes, Pobre soñador y Parece fácil confesó que fue después Sinfónico -álbum discográfico que El TRI grabó con orquesta y lanzó en 1998- cuando se abrió a nuevos sonidos más allá de los clásicos del rock.

“Cuando hicimos el álbum de orquesta sinfónica, mezclando la música culta con el rock and roll, fue que dije: ´Toda la música es bonita´. Antes solamente puro rock and roll, todos mis discos eran de rock, pero ahora tengo de todo tipo, desde boleros, música tradicional, tango, toda la música me gusta ”, recordó.

Fue bajo este contexto que Alex Lora comentó que, desde su perspectiva, el reguetón:

No es más que un rock and roll comercializado y aderezado para que le guste a otros cabr*nes, para que llegue a un mayor número de orejas, pero como dijera el maestro Billy Joel: ‘Sigue siendo rock and roll para mí'.

La historia detrás de su colaboración con José Alfredo Jiménez

Por otro lado, durante la entrevista Alex Lora recordó algunos de sus logros artísticos más grandes, entre los que destaca la canción que tiene en coautoría con el reconocido compositor considerado como un ícono del regional mexicano a nivel internacional.

Con mucho orgullo, el intérprete de A.D.O. contó que tuvo la oportunidad de colaborar con el fallecido artista gracias a José Alfrego Jr., quien le pidió componer la música para Vino y mujeres, y así lo hizo en 2003.

“Tengo el honor de tener una composición en sociedad con el maestro José Alfredo Jiménez. Cuando murió el maestro dejó escrita una canción en una servilleta que se llama Vino y mujeres y, José Alfredo hijo [...] me dijo: ´Me encantaría que tú le pusieras música a esta para que fuera la primera canción de mi papá que naciera siendo un rock and roll”, recordó.

La canción forma parte de disco que varios representantes del rock grabaron en honor al canautor hace casi 20 años.

