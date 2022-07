Festival Avándaro: cuando el ex presidente Luis Echeverría prohibió los conciertos de rock en el país

El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. (Foto: Colección Carlos Monsiváis)

Los jóvenes en el México de 1970, todavía tenían las heridas frescas de un sangriento 2 de octubre de 1968 por la matanza en Tlatelolco y de aquel “halconazo” del 10 de julio de 1971, cuando una marcha fue reprimida de manera violenta por el gobierno. El país era una trampa mortal para las nuevas generaciones. Y todos querían ser libres otra vez y sanar lo vivido. Así comenzó un capítulo de la historia y de la música mexicana que jamás va a olvidarse.

El Festival Rock y Ruedas de Avándaro celebrado en 1971 en el estado de México, fue el punto de quiebre para el rock en México. Aparentemente el festival había sido un éxito rotundo sin ningún altercado, todo el mundo hablaba de eso, de lo que se había visto y experimentado en dos días llenos de rock y de libertad. Sin embargo, para el Gobierno de México lo que había sucedido en aquel evento masivo, fue considerado un acto impúdico que iba contra la moral y las “buenas costumbres”.

La prensa mostró imágenes y videos de libertinaje, descontrol, rebeldía, drogas y más. Lo que causó gran indignación para las autoridades políticas, así como para la sociedad de ese entonces. Avándaro fue catalogado y descrito como una “orgía hippie”, “infierno” y “encueramiento, mariguaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte”.

Fue entonces que en 1973 se desencadenó la censura del rock en México. Cuando el Gobierno de México promovió una iniciativa aprobada, donde se anunciaba la prohibición total de los conciertos de rock. Todo lo que estuviera relacionado con este género musical, no tenía cabida en el país por órdenes del presidente.

Ciudad de México, 16 de enero de 2022.- Luis Echeverría Álvarez, quien fue Presidente de México de 1970 a 1976, cumplirá 100 años de edad el próximo 17 de enero, con lo que se convertirá en el exjefe de Estado más longevo en la historia del país. El político y también abogado comenzó su carrera en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, donde fungió como secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, entonces presidente del organismo. En diciembre de 1958 fue nombrado subsecretario de Gobernación y, posteriormente, sucedió al exmandatario Gustavo Díaz Ordaz. Foto: Pedro Valtierra / Archivo / Cuartoscuro.com

No más shows en bares, clubes y mucho menos presentaciones en grandes escenarios. Esta es la razón por la cual bandas como Queen se presentaron en los estados de Monterrey y Puebla, pero no en la Ciudad de México, todavía en la década de 1980. El decreto silenció a muchas voces, incluso de las estaciones de radio y los medios que osaran ir en contra de la voluntad de Luis Echeverría. Mientras que los productores y organizadores que promovían el rock, fueron catalogados como “traidores a la Patria”.

Las consecuencias fueron irreparables, ya que muchas bandas y propuestas musicales desaparecieron, otros emprendieron el viaje a distintos países y muy pocos fueron los que se convirtieron en la resistencia. Por supuesto que los mexicanos no iban a rendirse ante tal bloqueo y los músicos se entregaron a los “hoyos funkys”. Que eran sedes improvisadas y ocultas para evadir las redadas policiacas, donde las bandas tocaban apretujadas y al nivel del piso porque eran casas, patios, edificios en ruinas o fábricas abandonadas

Finalmente, la música buscó vías alternativas para recuperar lo que le había sido arrebatado por una mente conservadora. El rock se volvió clandestino, los guitarrazos y las frenéticas melodías salieron a las calles. El género se forjó en el medio más salvaje y crudo para renacer cual ave fénix en los 80.

El legendario Festival Avándaro

En 2021 se cumplió medio siglo de la celebración del Festival Rock y Ruedas de Avándaro. Un evento masivo musical que que convocó a 250,000 asistentes en dos días llenos rock y actualmente recordado como el Woodstock mexicano. Pero sobre todo, por el impacto que tuvo en la escena musical, al abrir paso al género del rock a nivel nacional tras los años de obscuridad con los que fue castigado.

El 11 y 12 de septiembre de 1971, se llevó a cabo el festival en una peculiar sede. Cerca del Club de Golf Avándaro y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, a 5 km del pueblo de Valle de Bravo, en el estado de México.

Fue producido por la compañía Promotora Go S.A. de los hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete, el ejecutivo de McCann Erickson y promotor deportivo Justino Compeán Palacios y el productor de Telesistema Mexicano Luis de Llano Macedo. Quien años más tarde publicó su libro, “Avándaro. 50 años. Cuando el rock mexicano perdió la inocencia” con todas sus vivencias.

“Después de que terminó el concierto, nos cayó encima todo el poder de la liga de las buenas costumbres, el poder gubernamental y la opinión pública y los medios sensacionalistas. Todos, menos los jóvenes, nos hicieron pedazos”, escribió De Llano.

El Festival de Avándaro es un evento que sigue en la memoria del rock mexican. (Foto: Graciela Iturbide)

Fueron 16 bandas que pisaron el escenario del festival Avándaro, el sábado tocaron La Ley de Herodes, Zafiro, La Sociedad Anónima, Soul Masters y La Fachada de Piedra con Larry Sánchez (invitado de la banda 39.4).

Mientras que el domingo hicieron historia Los Dug Dug’s, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Yaki con Mayita Campos, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in my Mind.

El momento preciso que infundió miedo en el Gobierno de México al ver a tantos jóvenes congregados con las mismas ideas, fue cuando el grupo Peace and Love cantó Marihuana y We got the Power. Tema que prendió todavía más el festival. Las imágenes de los asistentes coreando la canción desde el corazón y siendo libres sembraron el terror en la mente de Luis Echeverría.

A ojos del ex mandatario, era una clara incitación a la subversión y una inminente revolución. Como el Festival Avándaro fue transmitido por televisión y por radio, la transmisión se cortó justo cuando los jóvenes levantaron las manos haciendo señas obscenas y las manos al aire.

Bandas de rock en el Festival Avándaro. (Foto: Graciela Iturbide)

Pero eso no fue todo, el acto que cerró Avándaro fue Three Souls in my Mind quienes tocaron Street Fighting Man una fuerte alusión a la Matanza de Tlatelolco y el Halconazo.

Músicos, filósofos, escritores y artistas se pronunciaron ante la prohibición del rock en México, dando origen a El Avandarazo. Sin embargo el decreto continuó hasta el final del sexenio de Luis Echeverría.

Algo es muy seguro, generaciones enteras jamás olvidaron ni olvidarán al mandato que le cortó las alas al rock en México durante tantos años. Y este 2022 regresa a la superficie de la memoria aquel difícil suceso, pues se anunció de manera oficial la muerte del ex presidente. Luis Echeverría Álvarez murió la noche del viernes 8 de julio, a la edad de 100 años.

El sexenio de Luis Echeverría

Luis Echeverría Álvarez, fue presidente de México en el periodo de 1970 a 1976. Durante su mandato, el país vivió uno de los periodos de mayor inflación y uno de los episodios más trágicos en la historia reciente conocido como “el Halconazo”.

Se atribuye también a su gobierno la denominada “guerra sucia” en contra de los movimientos sociales que siguieron luego de la represión de 1968.

En cuanto a política exterior, Echeverría Álvarez estableció una relación cercana con el presidente chileno, Salvador Allende, y con Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y juntos impulsaron la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en 1975.

Echeverría pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario, con dos órdenes de aprehensión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Luis Echeverría Álvarez, quien fue Presidente de México de 1970 a 1976. Es el ex jefe de Estado más longevo en la historia del país. El político y también abogado comenzó su carrera en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, donde fungió como secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, entonces presidente del organismo. En diciembre de 1958 fue nombrado subsecretario de Gobernación y, posteriormente, sucedió al exmandatario Gustavo Díaz Ordaz. Foto: Pedro Valtierra / Archivo / cuartoscuro.com

El Halconazo

“El Halconazo”, también conocido como la Matanza del Jueves de Corpus o Masacre de Corpus Christi. Fue perpetrada por presuntos paramilitares identificados como “halcones”, en contra del movimiento estudiantil ocurrido el 10 de junio de 1971. Fueron asesinados a tiros más de 225 jóvenes estudiantes de entre 14 y 22 años.

Con esa manifestación, los estudiantes demandaban entre otras cosas, la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores, educación de calidad para todos, mayor apertura democrática, y el fin de la represión por parte del gobierno.

