“Quién financia, quiénes son, qué propósitos”: Rubén Moreira y su mensaje contundente contra Unid@s

Rubén Moreira mandó indirecta a plataforma de Claudio X. González (Foto: Twitter / @Arturo_Rossini)

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, deslindó a su partido —al menos, momentáneamente— de Unid@s, la nueva plataforma opositora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e impulsada por el multimillonario Claudio X. González.

Durante una breve declaración a medios de comunicación, Moreira Valdez recordó este miércoles 12 de octubre que, en la presentación de dicha plataforma, no estuvieron presentes los líderes partidistas que integran la coalición Va por México, además de expresar ciertos cuestionamientos contra esta nueva asociación que se autoproclamó ciudadana, pero que busca incidir en la política mexicana.

Dichas declaraciones salieron a la luz cuando uno de los reporteros preguntó al legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) si, aún a pesar de la diferencia generada con Va por México, el tricolor estaría presente en Unid@s, a lo que reviró que ni el PAN ni el PRD estuvieron en presentes en la ceremonia de presentación.

Y, para responder más puntualmente la pregunta del comunicador, el diputado dijo que ese tema se debe de tratar al interior de cada partido y, posteriormente, entre los institutos para definir su posicionamiento y poder fijar una agenda en común.

“Unid@s, con todo respeto, es un tema que se tendrá que discutir con el partido […] Eso lo define el partido, pero no vi ni al PAN ni al PRD”

Como si esto no fuera suficiente, también cuestionó el financiamiento e intenciones de Unid@s, pues esto no ha quedado del todo claro a la ciudadanía, ya que si bien la presentación oficial dejó claro que, al igual que Futuro 21, Frente Cívico Nacional, Sí por México y todas las organizaciones atniAMLO que se han ido acumulando a lo largo del sexenio, buscan ir contra la administración federal actual, no señalaron sus objetivos específicos y cómo se financia.

Al respecto, cabe destacar que, como organización privada, Unid@s no está obligado legalmente a ser transparente; sin embargo, el no serlo connota opacidad en la estructura “ciudadana” que busca ayudar a la ciudadanía y a la democracia mexicana. Además de que Moreira no fue omiso a la búsqueda de poder que dicha organización pretende, lo que desvirtúa su carácter como ciudadano.

“Los de Unid@s, tienen que plantearle a la nación quién financia, quienes son, qué propósitos, ¿son ciudadanos o son actores que buscan el poder? si son ciudadanos que buscan el poder, entonces no están actuando como ciudadanos”

¿Qué es Unid@s?

Marko Cortés en compañía de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

Impulsada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos —quienes también están detrás de Sí por México, Va por México, Frente Cívico Nacional, futuro 21, etc.—, Unid@s es la nueva plataforma anti López Obrador que se presenta como una organización impulsada por la sociedad civil mexicana que busca que la llamada Cuarta Transformación (4T) no tenga continuidad en las elecciones presidenciales de 2024.

El anuncio de esta plataforma tiene varios días y ha corrido por parte de González Guajardo y De Hoyos Walther, quienes a través de sus redes sociales insistieron que el miércoles 11 de octubre habría una gran noticia: la presentación oficial de Unid@s. Fue así como llegó el día del evento y plantearon como temática inicial la “defensa del INE”.

Al lugar del evento llegaron representantes del Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano Mx X Mx, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México 2024; sin embargo, no llegaron Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI; Marko Cortés, presidente del PAN; ni Jesús Zambrano, del PRD.

