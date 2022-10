Quién es el narco que traicionó al Cártel de Sinaloa y estaría fortaleciendo a Los Zetas en Chiapas

Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias 'El señor de los Caballos', ha sido identificado como líder del CJNG, pero la Sedena lo vinculó recientemente al grupo de Los Zetas. (Fotos: Facebook/Denise Maerker/Notifrontera)

Los enfrentamientos armados de los días 9 y 10 de octubre colocaron a Chiapas en el foco de la atención por la violencia del narcotráfico. Además, las jornadas de agresiones coincidieron con la revelación de documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que muestran un panorama de los grupos criminales que operan en el estado sureño.

Uno de los aspectos más reveladores del documento confidencial filtrado por el grupo de hacktivistas Guacamaya fue el poderío que mantiene el Cártel de Sinaloa (CDS) en el territorio, así como el avance del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe señalar que fueron precisamente estas dos organizaciones las señaladas como responsables de las balaceras ocurridas el pasado fin de semana en Jiquipilas, de las cuales aún no se tiene un conteo de víctimas final. Ante el ambiente de inseguridad, la Sedena envió a 300 militares para apoyar a la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y a las Policías Estatal y Municipales para vigilar las zonas del municipio referido, así como Arriaga y Cintalapa.

La Sedena ordenó el despliegue de cientos de elementos para fortalecer la seguridad en Chiapas. (Foto: Sedena)

La disputa entre el CDS y el CJNG por el control del territorio fronterizo no es algo reciente, pero en los últimos días comenzó a circular un nombre que resulta relevante para analizar la presencia de los grupos del narco en Chiapas: Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias El señor de los caballos o El fraile.

Con la poca información que se encuentra disponible sobre Valdovinos Mendoza, ha sido señalado como uno de los principales líderes del cártel de las cuatro letras en la narcoguerra con la organización de Joaquín El Chapo Guzmán.

Sin embargo, los informes oficiales de la Sedena revelaron su posible vinculación con otro grupo criminal: Los Zetas.

Según el mapeo de incidencia delictiva en Chiapas incluido en un documento de la Ayudantía General, un órgano de alto mando de la Sedena, Valdovinos Mendoza sería el responsable de encabezar el fortalecimiento de Los Zetas en municipios como Cintalapa, Jiquipilas y Villaflores, todos en la zona oeste de Chiapas.

Los primero reportes de disparos fueron durante la noche del domingo, luego de que las autoridades llegaron a la zona los disparos continuaron (Foto: Twitter/@Chiapas_Noticia)

Además, el documento identificó a este grupo criminal en territorios a lo largo y ancho de todo el estado:

- Al norte, en Reforma y Juárez

- Al este, en Ocosingo, Palenque y Benemérito de las Américas

- Al centro, en Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez

- Al sur, en Tapachula, Suchiate y Tuxtla Chico

Considerando lo anterior, Los Zetas ya no estarían ubicados únicamente en el centro y algunas zonas metropolitanas del estado, como se reportaba en 2020, sino que tendrían una presencia importante en territorios que hacen frontera con Guatemala.

El supuesto mensaje con el que “El señor de los caballos” amenazó al CDS

Tras los recientes ataques armados en Jiquipilas, algunos medios locales y habitantes del municipio comenzaron a difundir un supuesto mensaje atribuido a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, en el que se confesó “consternado” por los hechos violentos, a la vez que reconoció que su gente “logró salir bien y a tiempo”:

“Muy buenas noches de este 10 de octubre a toda la población de Jiquipilas y sus alrededores, les escribe El Señor de los Caballos. Estoy muy consternado por la situación desafortunada que se está viviendo en la actualidad en nuestro pueblo, lo llamo ‘nuestro’ porque desde el 1985 llegue aquí a Jiquipilas. Desafortunadamente hay personas a quienes no les gusta mi presencia en la zona y me quieren desplazar, como ya saben pues entraron a nuestro pueblo y quisieron hacer cosas a las que no estamos acostumbrados , y pues al las autoridades no hacer nada tuve que actuar para sacar a los que se quieren adueñar de nuestro bello pueblo”, puede leerse en la primera parte del mensaje.

Valdovinos Mendoza ha sido señalado como presunto dueño del Hipódromo Chiapas. (Foto: Facebook/Hipódromo Chiapas)

Posteriormente, Valdovinos habría lanzado una amenaza en contra del Cártel de Sinaloa, a cuyos miembros llamó “lacras” y los tachó de no ser narcotraficantes.

“Por ahí mi gente logró salir bien y a tiempo antes de que nuestras las fuerzas federales llegaran. Tenía que pasar esto para que voltearan a ver la realidad; por favor tengan fe en Dios y en mí; haré todo lo que esté en mis manos para no dejar entrar a esas lacras de la sociedad llamadas Cartel de Sinaloa; no se crean todo lo que dicen los corridos ellos no son narcotraficantes ellos no trafican, ellos extorsionan y secuestran”.

Finalmente, según puede leerse en el mensaje presuntamente emitido por El señor de los caballos, aunque escrito por “su secretario”, pidió que la gente le notificara de cualquier actividad “extraña”.

“Todos estos años saben que nunca le he pedido nada a la sociedad de Jiquipilas, al contrario, hemos hecho alguna que otra labor para acabar con los lacras que anden en la calle. Si saben de algún rancho o casa donde haya gente extraña e incluso mía ustedes saben por medio de quién hacerme llegar la información, a la gente de la zona que se desempeña como militar ustedes saben la calidad de personas que somos, no se dejen engañar y no nos pongan en mal. Ayúdenme para acabar con esas lacras”.

El enfrentamiento armado en Chiapas dejó 15 personas armadas detenidas. (Foto: Twitter/@SFASinfronteras)

“Quiero que quede claro que cuando me enteré de la presencia de los militares retiré a mi gente pues tienen la indicación de no toparse con ellos hasta donde se pueda [...] Por ahí este mensaje fue escrito por mi secretario pues como bien saben yo no escribo tan bonito y no quiero que pierda veracidad” fueron las palabras con las que concluyó el mensaje difundido por la prensa local.

Además de El señor de los Caballos, a Valdovinos Mendoza se le identifica también con los alias El fraile y Don Juan. Además, informes extraoficiales lo han señalado como el presunto dueño del Hipódromo Chiapas, ubicado en Cintalapa.

La traición al Cártel de Sinaloa

Informes de inteligencia de autoridades federales apuntaron que Valdovinos Mendoza antes formaba parte del Cártel de Sinaloa hasta que tuvo diferencias con Gilberto Rivera Amarillas, El Tío Gil, y su hijo Ramón Gilberto Rivera Maravilla, alias El Junior.

Tras la captura de su padre en 2016, El Junior había quedado a cargo de las operaciones del CDS, liderado por Ismael El Mayo Zambada. De inmediato se convirtió en objetivo prioritario del cártel de las cuatro letras.

El 7 de julio de 2021, un comando del CJNG emboscó al Junior con armas de grueso calibre a plena luz del día en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Además del hijo del Tío Gil, ese día murieron otras tres personas.

Aparentemente, fue después del asesinato del Junior que Valdovinos Mendoza se separó de los sinaloenses y se integró al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y pactó con el grupo de Los Huistos, de Guatemala, para arrebatarle el control del territorio fronterizo al CDS.

