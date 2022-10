Laura Zapata aseguró que ella fue quien le “abrió la puerta” a Thalía para qué incursionará en la farándula nacional

Laura Zapata señaló que ella fue la que llevo al estrellato a Thalía (Foto: Especial/Instagram @thalia//Twitter/Netflix)

Ariadna Thalía Sodi Miranda mejor conocida como Thalía sigue sin dar conocer su postura sobre los señalamientos de Yolanda Andrade hacia Laura Zapata tras afirmar que la cantante “mantenía” a la mayor de la dinastía Sodi. Debido a su silencio, la recordada villana de melodramas afirmó que fue ella la que le abrió “la puerta” a la intérprete de Marimar para que se diera a conocer en el mundo de la farándula nacional.

Todo nació a mediados de septiembre cuando Yolanda Andrade acusó a la veterana histrionisa mexicana de 66 años de vivir a expensas de la intérprete que está casada con el empresario Tommy Mottola. Tras las declaraciones Zapata solicitó públicamente a Thalía que hiciera un video para desmentir lo dicho por Andrade, pero, dado que no obtuvo respuesta de su parte, decidió bloquearla.

A semanas de dicha declaración, la primera actriz reafirmó en una entrevista con el periodista de espectáculos, Edén Dorantes que tiene bloqueada a Thalía: “Sí, cómo no (bloqueada) de nuestros chats personales. ¿De mi teléfono? Sí, claro que sí”, resaltó.

Más adelante, Zapata aseguró que Thalía jamás ha solventado sus gastos de ninguna manera, ya que, de ambas, fue ella la que le dio la oportunidad de incursionar a la intérprete de Equivocada, Marimar, Te perdiste mi amor y varias más, en el espectáculo.

“Nunca me ha mantenido. Cuando yo le abrí la puerta de este medio, yo ya era Laura Zapata, ya había hecho comedia musical, telenovela, ya había hecho muchísimas cosas”, arguyó.

Para finalizar, Zapata aseguró no estar dolida con ella porque no dio la cara por ella: “Yo le pedí que hiciera una nota de que ella no me mantiene. No lo hizo, pues está bien. ¡No, hombre! ¿Por qué voy a estar dolida? Nada más veo quién es quién. Digo: ‘Este me gusta o este no me gusta’, y ya”, agregó.

Zapata fue cuestionada sobre si cree que la protagonista de Quinceañera, reflexionará al respecto de que Andrade: “No está bien”: “Yo no sé, no quisiera hurgar, ni pensar en algo que desconozco. Es un tema que no me interesa elaborar”, respondió.

Cómo nació el conflicto entre Laura Zapata con Thalía

Hace un par de meses Laura Zapata dio mucho de qué hablar luego de que en una entrevista en el programa del publicista Carlos Alazraki, Atypical TeVe, la veterana actriz expresara que México es un país de “huevon*s”, esto en rechazo a las iniciativas gubernamentales de brindar apoyo económico a poblaciones vulnerables, como la Pensión universal para personas adultas mayores o la Beca Bienestar para jóvenes.

Las declaraciones de Laura, quien dijo que a los mexicanos les gusta estirar la mano” y el presidente “los maicea”, reventaron ámpula en las redes sociales y fueron consideradas clasistas y faltas de empatía, pero fue una figura del mundo del espectáculo quien se mostró agraviada y arremetió contra la actriz que aparece en el reality show Siempre reinas.

“Los mexicanos NO somos huevon*s, la huevon* eres tú. Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, le escribió la presentadora de Montse & Joe en Twitter. Tras ese duro comentario, la relación (de por sí ya ríspida) entre ambas figuras, se recrudeció más y ambas se han involucrado en una guerra de declaraciones.

Ante estas acusaciones de la famosa conductora, Zapata le pidió a su hermana de hacer un video respaldándola, pero Thalía hizo caso omiso a la petición, hecho que detonó una trifulca interna: “Ella no tiene por qué apoyarme en ninguna decisión [...] Yo le pedí que hiciera una nota y no lo hizo”, resaltó en su momento.

