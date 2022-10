Fans de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja acamparon para comprar boletos del concierto en Mazatlán

El concierto del estadio Kraken será benéfico (Foto: Twitter/lluvialga e Instagram/@kimberly.loaiza)

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son de los influencers y creadores de contenido más queridos en redes sociales, recientemente sus fans de Mazatlán, Sinaloa, demostraron que incluso son capaces de acampar con tal de asistir a uno de sus shows.

La pareja de youtubers ofrecerá un concierto en el estadio Kraken del Mazatlán FC el próximo 13 de noviembre, pero la venta de entradas comenzó este jueves 13 de octubre, exactamente un mes antes.

Los jóvenes que son fans de Kimberly y Juan de Dios se dieron cita a las afueras de la taquilla horas antes de que pudieran adquirir sus entradas, formando así una larga fila entre sombrillas, bancos, sillas plegables e incluso tiendas de campaña con cobijas de quienes pasaron la noche a la intemperie.

“Así la fila para la compra de boletos y eso que faltan 24 horas para que los vendan”, se pudo leer en la descripción de un usuario de TikTok. En el video se pudieron ver cientos de familias que aguardaban ansiosas la apertura de la taquilla. Los costos de los boletos para ver a la Lindura mayor y a su pareja en el concierto fueron los siguientes:

-220 pesos mexicanos

-170 pesos mexicanos

-120 pesos mexicanos

Cabe señalar que de acuerdo con diversos reportes de usuarios de internet y asistentes al evento, se sabe que todas las entradas ya se agotaron. El estadio Kraken tiene una capacidad de 25 mil asistentes.

UPDATE DE LA FILA … seguiremos informando 🤓 pic.twitter.com/N0kkFXtZNy — Lluvia Lizárraga (@lluvialga) October 12, 2022

Mientras algunas personas se impresionaron por las largas filas, los comentarios de las personas a quienes no les gusta el contenido de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja no se hicieron esperar: “Así deberían hacer fila para cosas importantes, no para ir a ver un par de w..yes que ni cantan” y “Te apuesto que más de la mitad de los 50 personas que están ahí son revendedores” fueron alguno de ellos.

Tanto Kim Loaiza como su esposo han logrado posicionarse como una de las parejas favoritas en internet y gracias a su éxito en redes sociales han logrado inclusive llegar hasta la televisión. Gracias a su fama, han logrado hacer sold out en sus shows en diferentes estados con Loaiza & JD Pantoja 13.13 Tour 2022, por lo que, conociendo las ventas que pueden tener con uno de sus conciertos, decidieron que de la presentación que se celebrarán en su natal Sinaloa, destinarán el 100% de las ganancias a diferentes causas.

A través de un video que publicaron en sus redes sociales, JD Pantoja y Kimberly Loaiza dieron a conocer que, al ser de Mazatlán, decidieron que el precio de sus boletos ahí será menor que en resto de sus conciertos.

“Familia de Mazatlán Sinaloa y sus alrededores, estamos por cumplir un sueño juntos, el concierto de JD Pantoja y Kim Loaiza en el puerto de Maza es una realidad. Por primera vez Jukilop en el puerto. Nos vemos este 13 de noviembre en el Estadio Kraken a las 08:00 pm con un concierto inolvidable con invitados y muchas sorpresas”, iniciaron su mensaje.

Agregaron que las instituciones a las que harán llegar las ganancias de sus ventas en Mazatlán trabajan para apoyar principalmente a niños y personas de la tercera edad.

“Los boletos para nuestro concierto en Mazatlán son casi regalados porque somos del puerto y queremos hacer algo bonito por nuestra hermosa gente. Este 13 de noviembre vamos a donar juntos porque la compra de su boleto no será para nosotros, vamos a donar el 100% de las ganancias de este concierto a fundaciones del puerto. Niños con autismo, niños si hogar y sin familia, niños con síndrome de Down, personas con discapacidades y asilos para personas de la tercera edad”, dijeron.

