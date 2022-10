“Claudia y yo”: Lilly Téllez respondió a la lista de candidatos para 2024 de AMLO

Lilly Téllez y AMLO (Fotos: Twitter/Cuartoscuro)

La senadora por parte de Partido Acción Nacional (PAN) y una de las principales críticas hacia la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Lilly Téllez García, contestó a la lista publicada por parte del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador sobre los 42 posibles candidatos de la oposición rumbo a las elecciones de 2024.

Y es que la senadora panista escribió a través de su cuenta de Twitter este jueves 13 de octubre: “La educación vencerá a la corrupción. La educación prevalece sobre el uso ilícito de recursos del erario con fines electorales en favor de Claudia. La educación no se destruye con propaganda. La educación es libertad y será nuestra fuerza ante el Estado narco militar”, donde además publicó una fotografía.

En la foto se puede ver una estadística de la intención de voto de personas con estudios de universidad para las elecciones de 2024; sin embargo, destacó que solo se trataba de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y ella, ganándole en un 13%.

En ese sentido, Téllez le lanzó el mensaje al presidente López Obrador: “AMLO habla de 42, pero solo le preocupamos estas dos: Claudia y yo”.

Cabe destacar que una de las principales corcholatas, y muchos dicen que la favorita del presidente, es Claudia Sheinbaum quien en diversas ocasiones ha reiterado su intención de participar en la encuesta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la cual definirá al candidato o candidata presidencial en las elecciones de 2024.

Asimismo, durante su gira por las 16 alcaldías de la CDMX para presentar su Cuarto Informe de Gobierno, la morenista fue recibida en diversas ocasiones al grito de “¡presidenta, presidenta!”.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el mandatario federal López Obrador mostró una lista con 42 personajes del bloque opositor que podrían competir en las elecciones del 2024. La lista se conforma de personajes de la política, medios de comunicación y empresarios que, según él, podrían participar en las elecciones presidenciales del 24, siendo del bloque conservador.

Entre los nombres panistas que destacaron fueron la senadora Lilly Téllez, el dirigente nacional del blanquiazul Marko Cortés, la senadora Kenia López Radabán, Xóchitl Gálvez Ruiz y los diputados Santiago Creel, Gabriel Quadri y Margarita Zavala.

Estos son los 42 posibles candidatos de la oposición rumbo al 2024, según AMLO (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Otros nombres fueron del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas; la senadora del mismo partido Beatriz Paredes Rangel; el periodista Carlos Loret de Mola, los empresarios Claudio X. González, Gustavo de Hoyos y el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Asimismo, el mandatario federal bromeó en que se debería de poner también el nombre del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca: No se sabe si es culpable o no, es presunto, agréguenlo”.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez aclaró no sentirse ofendida por las burlas del presidente López Obrador; sin embargo, declaró que no debería referirse así de sus opositores, además de que expuso que no forma parte de tal listado.

También reafirmó que su intención es convertirse en jefa de Gobierno de la Ciudad de México y no presidenta de la República Mexicana: “Hoy lo que él trata es llamar la atención con una lista pero yo desde aquí le digo que ni conservadora ni presidenciable, que tome nota, voy por la ciudad y se la vamos a ganar porque han sido unos ineptos”.

