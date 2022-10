Cambios en el PRI: Osorio Chong prepara movimientos para remover a Alito Moreno

El coordinador del PRI en el Senado se lanzó contra el coordinador nacional (Foto: Twitter/@osoriochong/PRI_Nacional)

Tras los rumores de una posible expulsión tras el sentido de su voto en el tema de las Fuerzas Armas, el coordinador de los senadores el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que en las próximas semanas volverá a solicitar la renuncia de Alejandro Alito Moreno Cárdenas de la dirigencia nacional.

A través de una serie de declaraciones, el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) adelantó que buscará crear un canal para que se escuchen las voces de inconformidad por la actuación de la presidencia a cargo de Moreno Cárdenas y de Carolina Viggiano, en especial contra el exgobernador de Campeche, el cual ha sido acusado de presuntos actos de corrupción y de manchar

“Lo que debe quedar claro es que no pueden seguir pasando las cosas y que nadie se manifieste, de tal manera en el que (se) lleve la voz de muchos, muchos en el interior del país, miles, muchísimos priistas que hay. (Existe) una inconformidad latente y que queremos exponerla, a partir de que sean las propias voces de todas las regiones (para) que puedan manifestarlo y planearlo”, expresó ante los medios de comunicación.

Osorio Chong ha cuestionado el paso de Alito en la dirigencia nacional del PRI (Fotos: CUARTOSCURO)

Asimismo, puntualizó que será de conocimiento público el canal que se implementará para que la militancia vierta su descontento o inconformidad con la forma en que se están llevando las riendas del partido que se formó en la década de los 20.

Puntualizó que, de acuerdo a los estatutos partidarios, no es tiempo para que se lleven a cabo procesos electorales internos; sin embargo, indicó que es su responsabilidad no seguir dejando que no se trabaje acorde a lo que el partido necesita.

“De acuerdo a los estatutos, no estamos en el tiempo, pero no puedo dejar que sigan pasando sin que nadie lo note, nadie lo precise, lo que es la molestia y lo que se viene diciendo en cada región, en cada seccional, en cada colonia de muchos militantes que tenemos”

Finalmente, destacó que más que ir en contra de la persona, lo que se tiene que modificar en el partido es que las decisiones se han centrado en una figura o en un lugar; no obstante, expuso que la dirigencia es quien tiene que mandar en el partido: “Se quiere dar todas las facultades a la dirigencia. De mi parte no he estado de acuerdo”.

Senadores del PRI respaldaron a Osorio Chong

Amigas y amigos, siempre me he caracterizado por hablar con ustedes de frente y sin rodeos. Les comparto mi respuesta y propuesta con respecto a la #militarización. pic.twitter.com/hFFGCj0cyO — JC Ramírez Marín (@jc_ramirezmarin) September 25, 2022

El pasado 6 de octubre, Osorio Chong fue respaldado por sus compañeros de bancada en la Cámara Alta ante rumores de posible destitución como líder del grupo parlamentario por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tras la votación de las Fuerzas Armadas.

Fue el legislador José Carlos Ramírez Marín quien descartó que el sentido de la votación que emitieron sus compañeros sea algún aliciente para que el CEN del PRI analice su permanencia en el partido o su cargo al interior del mismo.

Asimismo, mostró su apoyo a Osorio Chong y detalló que no se tiene previsto removerlo como líder de la bancada, ya que sentenció que ningún senador tendría que ser castigado por no apoyar las propuestas de la oposición, específicamente del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que pidió a las autoridades partidarias que respeten los acuerdos del grupo parlamentario.

“(La votación) no tiene nada que ver con que removamos a nuestro coordinador. Así es que yo les pediría atentamente al PRI que dejara este tema entre senadoras y senadores. Hoy no tenemos ninguna agenda prevista con respecto a cambiar a nuestro coordinador”, expresó ante los medios de comunicación que se encontraban en el recinto de Paseo de la Reforma.

