“Venganza”: Adela Micha respondió a Layda Sansores por mensajes con Alito Moreno

La periodista Adela Micha utilizó su espacio de radio, Me lo dijo Adela, para mandarle un mensaje a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, luego de que ésta publicara unas presuntas conversaciones entre ella y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

Fue al final de la emisión de este miércoles 12 de octubre que la comunicadora indicó que la revelación que hizo el pasado martes la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no tiene validez ya que la foto de perfil que se muestran en las imágenes difundidas se la tomó en 2021 y las presuntas pláticas se dieron en 2020. Asimismo, señalo que no tenía mucho que decir de la filtración, pues sentenció que está truqueada.

“En respuesta a mi querida Layda Sansores. Sobre esta supuesta conversación entre Alejandro Moreno y yo, que seguramente hubo varías y que difundió, algunas de ellas, no lo sé, anoche la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su ‘Martes del Jaguar’. Yo simplemente tengo que decir dos cosas: no voy a abundar en una conversación que, evidentemente, está truqueada porque esa foto no solo nunca la he tenido en mi perfil de Whatsapp, sino que fue tomada (...) el 6 de abril del 2021″, explicó ante sus radioescuchas.

Por otro lado, Micha puntualizó que la acción que encabezó la morenista se trató de una venganza en su contra, luego de que ha sido la protagonista de varias editoriales que ha publicado en los diferentes medios con los que colabora.

De acuerdo a la periodista, si habló de la gobernadora fue porque le pareció “bajísimo” que ésta diera a conocer que tenía bajo su poder imágenes íntimas de algunas diputadas priistas que, presuntamente, le había enviado dicho material a Moreno Cárdenas.

Reiteró Micha, como lo dijo en sus escritos, que el mensaje que buscaba mandarle a Sansores San Román era que no se deben de atacar las propias mujeres, pues al hacerlo se estaba “empobreciendo” su estado como mujer y ser humano.

“Segundo, me queda clarísimo que lo que hiciste, mi querida Layda, se trata de una venganza, una revancha en mi contra por un par de editoriales donde yo te decía que eras una agresora de mujeres y que tu actuar empobrecía tu estado de mujer y como ser humano, tras mencionar que había fotos íntimas de diputadas priistas, se me hacía muy bajo”

La gobernadora presentó supuestas conversaciones entre Alito y Adela Micha (Foto: captura de pantalla/Twitter/@LaydaSansores)

Sin embargo, ahí no concluyó su réplica, puesto que indicó que de ninguna manera ella se ha vuelto cercana al líder priista o ha comenzado a defenderlo, pues refirió que en sus escritos, así como en sus programas, lo ha señalado como “el enterrador” del Revolucionario Institucional y de Va por México.

“Además, Layda, la traes mal, de Alejandro Moreno lo menos que he dicho es que se ha convertido en el enterrador del PRI y de la alianza opositora”

Por otro lado, refirió que ella ha estado defendiendo y luchando por los derechos de las mujeres por más de dos décadas, al grado de autonombrarse como feminista. Para darle mayor validez a sus dichos, expresó que ha invitado a la gobernadora a sus espacios para que presente sus programas, proyectos e, incluso, dé réplicas a señalamientos en su contra.

“Tú has estado en mis programas, exponiendo tus ideas, tus proyectos, respondiendo a señalamientos hechos en tu contra y, te repito, Layda, lo que te dije en uno de esos editoriales, no podemos aplastar la dignidad de las mujeres entre nosotras mismas”, sentenció.

Finalmente, quiso hacer público que le mandó un mensaje por su chat privado, por si gusta publicarlo en sus redes sociales.

