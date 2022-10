Sin Blue Demon ni el Santo: Qatar 2022 prohibió el uso de máscaras de luchadores

La afición mexicana no podrá llevar máscaras de luchadores al Mundial de Qatar 2022 (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro.com)

Cada vez falta menos para que empiece la Copa Mundial de Qatar 2022, uno de los torneos más esperados por la afición tricolor pues México es uno de los principales países que suele llevar fanáticos al mundial y para la edición de 2022 no será la excepción; sin embargo, el público azteca tendría ciertas restricciones en su vestimenta folclórica y una de ellas será la prohibición del uso de máscaras de luchadores.

Debido a que el público de la Selección Mexicana suele caracterizarse de personajes de la cultura mexicana, los luchadores populares como Blue Demon o El Santo estarán descartados para asistir a Qatar, así que entre las gradas del público no se verán a fanáticos caracterizados de los peleadores del pancracio mexicano esto porque el Comité Organizador rechazó el uso de las máscaras en el país árabe.

Alfonso Zegbe, director de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que los organizadores del Mundial no permitirán que las personas porten este tipo de disfraces ya que la mayoría de las restricciones en cuanto a vestimenta y comportamiento en los estadios serán rigurosas, así que le negarán este gusto a la afición del Tri, según confesó en entrevista con ESPN.

El Comité Organizador de Qatar prohibió las máscaras de lucha libre (Foto: Instagram/ @miseleccionmx)

De acuerdo con el último informe del Comité Organizador, el público mexicano -o de cualquier nacionalidad- no podrán hacer uso de las máscaras de luchadores.

“La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras”, apuntó Alfonso Zegbe.

Incluso el funcionario público de la SRE agregó que intentaron convencer al país anfitrión de que las máscaras de luchadores forman parte de la cultura popular mexicana y que es habitual que los fans las usen para apoyar al equipo, además de vestir el jersey del Tri; pero, pese a la insistencia, Qatar negó la idea. Así lo expuso para ESPN.

“He de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no le veían. No olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente; en su última actualización -en donde se dice qué se puede hacer y qué no- las máscaras están prohibidas”.

En dado caso que alguna persona rompa la restricción y porte una máscara de luchador dentro o en las inmediaciones de un estadio, lo único que podría pasar es que las autoridades correspondientes le pidan al fanático que se la retire; sin embargo, Alfonso Zegde insistió en la importancia de no llevarlas esto con la finalidad de evitar problemas mayores.

“Te dirán que no las puedes usar, si las sacas ahí. Es importante la coordinación con ellos, decirles que es la porra mexicana, y es posible que no te digan nada o que digan que por favor se las quiten. Por eso se recomienda no llevar máscaras”

La afición mexicana lleva 91 mil 173 boletos confirmados para Qatar 2022 en toda las fases de venta (Foto: Instagram/@miseleccionmx)

La Selección Mexicana debutará ante su similar de Polonia el 22 de noviembre y estará acompañado por su público ya que México se convirtió en el quinto país que más boletos ha comprado para Qatar 2022 pues desde que se pusieron a la venta las cotizadas entradas para los juegos, el público azteca está dentro del top cinco de fans que viajarán al Mundial.

De acuerdo con datos del Comité Organizador, desde que salieron a la venta los boletos hasta el momento se vendieron 2.7 millones de boletos de un total de 3.1 millones, de los cuales la afición mexicana lleva 91 mil 173 boletos confirmados en toda las fases de venta.

Los países que más boletos han comprado para la Copa del Mundo de Qatar 2022 son:

- Qatar: 947 mil 846

- Estados Unidos: 146 mil 616.

- Arabia Saudita: 123 mil 228.

- Inglaterra: 91 mil 632.

- México: 91 mil 173.





