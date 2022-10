AMLO volvió a encarar las críticas a Tatiana Clouthier por renunciar al gabinete: “Ella fue clave importantísima”

El presidente defendió a Tatiana Clouthier, ex secretaria de economía. (Fotos: Cuartoscuro)

La incertidumbre por la renuncia de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía continúa dando de qué hablar en la opinión pública. Y es que, tras protagonizar un incómodo “abrazo no dado” en Palacio Nacional, la ex funcionaria fue captada “sola” en una sala de espera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez.

Sin embargo, ante los revuelos que dicho retrato provocó, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), salió a defender a la ex secretaria en su tradicional mañanera de este 11 de octubre, donde aseguró que su desempeño “fue clave” para la administración, no así para llegar al poder, aclaró.

“Tatiana fue clave importantísima. Nos ayudó mucho. Pero al poder nos trajo el pueblo”.

Respecto a la fotografía de Clouthier en el Benito Juárez, el tabasqueño no pareció preocuparle, pues dijo que dicha acción es “común” entre las y los pasajeros. En ese tenor, aprovechó para lanzar una broma derivada del revuelo causado por la imagen.

“Es de sentido común. Eso de estar viendo el celular en el aeropuerto es de la mayoría de la gente”, comentó. “Hasta en la mesa, sobre todo a los hijos, tiene uno que estar diciendo: ‘¿Qué pasó? Vamos a platicar”, atajó entre risas.

Tatiana Clouthier fue vista sola tras renunciar a la Secretaría de Economía (Foto: Tw @lopezdoriga)

Fue el periodista, Joaquín López-Dóriga, quien compartió en redes sociales la fotografía de la ex política, cuando aguardaba para abordar un vuelo presuntamente hacia Sinaloa. Esto, el mismo día que anunció su renuncia al cargo desde Palacio Nacional.

La soledad de Clouthier, según insinuó el comunicador, apuntaría a un abandono y pérdida de confianza de su propia militancia Movimiento Regeneración Nacional (Morena). De ahí que López-Dóriga declaró en su cuenta de Twitter: “El retrato de la renuncia: la soledad”.

No obstante, esta afirmación no pasó desapercibida de la ex política, quien lanzó una fuerte réplica al periodista; misma en la cual aprovechó para aclarar que el verdadero rumbo de su vuelo era Monterrey.

“No tengo idea cómo viaje usted, ni como Secretaria viajé acompañada el 95% de las veces. No sé que tiene usted conmigo que le quito mucho tiempo o le pagan para molestar; ¿Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa?”.

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: