Jesús, de 15 años, vendía galletas para ayudar a su abuela, lo mataron en Baja California: dejaron un puerquito rosa a su lado

Tras días desaparecido fue encontrado el cuerpo sin vida de Jesús Yadiel Montes Curiel, tenía 15 años, fue torturado y dejaron en mensaje a su lado al igual que una alcancía en forma de cerdito Foto: Ficha de búsqueda

Jesús Yadiel Montes Curiel, adolescente de 15 años que vendía galletas y donas en Tecate para ayudar a su abuela, fue localizado sin vida con huellas de tortura y disparos de arma de fuego en la carretera libre Tecate-Ensenada; el caso mantiene abierta una investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California y ocurre en una semana en la que ya se documentó otro asesinato de un menor en ese municipio.

Según testimonios que lo conocieron el joven quería traer dinero a casa de sus abuelos ya que ellos lo cuidaban, presuntamente su madre se los dejó ya que su nueva pareja no habría permitido que viviera con ellos.

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La localización del cuerpo fue reportada a las 07:02 horas del 30 de mayo en el kilómetro 27, a la altura de Valle de las Palmas, en los límites con Tijuana. En ese punto, de acuerdo con la información oficial incluida en el texto fuente, el menor estaba atado de pies y manos con cuerda y cinta adhesiva.

La Fiscalía General del Estado confirmó su identidad después de las pruebas periciales. La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California también confirmó que se trataba del joven que tenía ficha de búsqueda desde el 25 de mayo.

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Dejaron al lado de su cuerpo un mensaje y una alcancía en forma de puerquito rosa, como los peluches hallados en cinco crímenes en Sinaloa Foto: Redes sociales

Jesús Yadiel era conocido en su comunidad porque recorría calles, cruceros y zonas concurridas de Tecate para vender productos elaborados en casa por su abuela. Con esa actividad apoyaba los gastos del hogar y realizaba de forma habitual sus recorridos de venta por la vía pública.

El cuerpo fue hallado con signos de tortura y siete casquillos calibre 7.62

De acuerdo con los primeros reportes citados en el texto fuente, el cuerpo presentaba signos de violencia, lesiones compatibles con tortura y múltiples impactos de arma de fuego. En la escena también fueron localizados siete casquillos calibre 7.62 x 39, un indicio que apunta al uso de armas de alto calibre.

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Entre los elementos asegurados por peritos había objetos personales y otros materiales que forman parte de la investigación. Las autoridades también analizan la posición en la que fue encontrado el cuerpo para reconstruir la secuencia de los hechos.

El texto fuente añade que en el lugar había una cartulina con un mensaje amenazante y el dibujo de un cerdo con el número “300”, además de una alcancía con forma de puerquito. También refiere que, según reportes nacionales mencionados en ese mismo material, en escenas del crimen de Sinaloa han aparecido peluches de ese tipo como posible firma, sin explicación oficial hasta ahora.

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La Comisión Local de Búsqueda difundió que el adolescente medía entre 1.65 y 1.70 metros y era de complexión delgada. El texto fuente también señala que solía pedir aventones para trasladarse a distintos puntos donde ofrecía galletas y donas preparadas por familiares.

La desaparición activó una búsqueda y el caso es el segundo de un menor asesinado en menos de una semana

Jesús Yadiel fue visto por última vez mientras hacía su recorrido habitual de ventas. Días después, su familia presentó el reporte de desaparición ante las autoridades, lo que activó la búsqueda en distintas zonas del estado y en áreas cercanas a la carretera libre Tecate-Ensenada.

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La respuesta directa al caso es esta: la investigación sigue abierta y la Fiscalía busca establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Hasta el momento, el texto fuente no menciona detenciones ni una hipótesis oficial definitiva sobre lo ocurrido.

El asesinato del adolescente es el segundo caso de un menor localizado sin vida y con huellas de violencia en menos de una semana en Tecate. El antecedente referido ocurrió el miércoles 3 de junio, cuando un niño de cinco años fue hallado calcinado dentro de una maleta en el camino vecinal hacia la colonia Nueva Hindú; hasta ese momento no se había dado a conocer su identidad.

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La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habló el 4 de junio sobre ese primer caso y sostuvo que no contaban con más información. También dijo que, según lo que le informó la titular de la fiscalía estatal la noche anterior, no había reporte de búsqueda de un menor con esas características.

El texto atribuye a la mandataria la siguiente declaración: “No tenemos más información sobre este caso: se me informó del hallazgo. Es un hecho terrible, doloroso. En las investigaciones preliminares aún no se ha obtenido información suficiente. Todavía ayer por la noche la fiscal no me había dado más información. Estamos a la espera... por lo que me dijo la fiscal ayer, no había reporte de búsqueda de algún menor con esas características”.

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El caso de Jesús Yadiel ha generado indignación entre vecinos y conocidos del municipio, de acuerdo con el texto fuente. Las personas que lo conocían lo identificaban como un joven que salía todos los días a trabajar para ayudar a su abuela y ahora exigen a las autoridades seguridad y justicia para su familia.

Este caso ha causado profunda indignación en la sociedad, especialmente porque ocurre apenas unos días después de otro hecho que conmocionó a Baja California: el hallazgo de un niño de cinco años sin vida en el mismo municipio.

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Segundo cerdito rosa en Tecate

(Redes sociales)

Un cerdito de peluche rosa apareció el sábado 30 de mayo junto al cuerpo de un joven asesinado sobre la carretera Tecate-Ensenada, en Baja California.

El símbolo, que desde el 15 de mayo se repite en al menos cuatro escenas del crimen en Culiacán,Sinaloa, se traslada así por primera vez a territorio bajacaliforniano, donde grupos criminales libran una disputa territorial que ya dejó narcomensajes firmados por un grupo que se identifica como“Los Cabezones”.

Jesús Yadiel Montes Curiel, de 15 años , desapareció en Tecate y fue localizado sin vida el 30 de mayo en Valle de las Palmas.

El cuerpo presentaba huellas de tortura, disparos de arma de fuego y en el lugar fueron encontrados siete casquillos calibre 7.62 x 39 .

Es el segundo caso de un menor asesinado con signos de violencia en menos de una semana en Tecate.