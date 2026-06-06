Alfredo Adame y Jorge 'El Burro' Van Rankin vuelven a la televisión con “Ruco y Cursi”

Alfredo Adame protagonizará un nuevo programa en donde promete grandes sorpresas. (Instagram)

El regreso de dos polémicas figuras de la televisión mexicana está por llegar con un nuevo proyecto de telerrealidad. Alfredo Adame y Jorge “El Burro” Van Rankin protagonizarán el reality show original “Ruco y Cursi: La mansión de Adame”, que explorará la convivencia, el humor y las diferencias generacionales en la propia casa del actor.

El reality reúne a ambos conductores en un formato que deja de lado la competencia tradicional para enfocarse en la interacción cotidiana, anécdotas personales y momentos de comedia espontánea.

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Mientras Adame es conocido por su carácter directo y participación constante en realities polémicos, Van Rankin aporta su experiencia como conductor y su estilo relajado a este nuevo proyecto.

Luego del éxito que tuvo en Supernova al pelear contra Carlos Trejo, el actor ahora buscará producir su propio reality. (Sergio Mayer Es, YouTube

Una amistad que cruzará la pantalla

El anuncio ha causado expectativa ante la conocida química entre los protagonistas, quienes trabajarán lado a lado en un ambiente íntimo, alejado de los formatos convencionales. Alfredo Adame, reconocido por su trayectoria en la televisión nacional y recientes participaciones en realities como La Mansión VIP, mantiene la atención mediática por su actitud controversial frente a las cámaras.

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Por otro lado, Van Rankin suma su presencia con una carrera destacada como conductor y un perfil relajado que contrasta con el de Adame. La convivencia entre ambos promete una dinámica entretenida alimentada por la diversidad de experiencias y personalidades.

El rodaje se realiza íntegramente en la mansión de Adame, lo que da un matiz personal e innovador al reality. La narrativa está diseñada para mostrar la convivencia diaria y el humor que surge del trato directo entre ambos, aprovechando sus décadas en la televisión mexicana.

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Los famosos presentaron este nuevo proyecto que promete romper esquemas en la televisión mexicana. (IG Alfredo Adame)

¿Qué podemos esperar de este nuevo reality?

El anuncio de “Ruco y Cursi: La mansión de Adame” provocó desde ya conversación entre el público, pues el formato pretende exhibir una versión inédita del actor, enfocada en el entretenimiento en lugar de la controversia habitual. Aunque todavía no se ha revelado la fecha de lanzamiento, los protagonistas adelantaron que el reality integrará:

Retos y dinámicas entorno a la convivencia de Adame y Van Rankin

Invitados especiales para enriquecer el contenido

Historias y anécdotas de ambos conductores

Escenarios alejados de la competencia tradicional

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La expectativa crece ante el posible estreno, impulsada por el interés que despiertan las personalidades de los dos conductores y la promesa de ofrecer una experiencia televisiva diferente.

Este proyecto abre la oportunidad para que tanto Alfredo Adame como Jorge Van Rankin presenten facetas menos conflictivas y se enfoquen en el humor y la convivencia, redefiniendo su imagen en la televisión nacional. La propuesta de grabar desde la mansión y la posibilidad de recibir invitados puede ampliar el alcance del reality, atrayendo a seguidores de distintas generaciones.

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Aunque no hay fecha precisa para el lanzamiento, los detalles revelados hasta ahora confirman que la producción apuesta por marcar distancia con la telerrealidad tradicional asociada a ambos conductores. Los seguidores aguardan el anuncio oficial del estreno y formato completo, a la espera de un proyecto que podría renovar el género de convivencia televisiva en México.

Jorge "El Burro" Van Rankin imprimirá su humor ácido en este nuevo proyecto. (Jorge "El Burro" Van Rankin)

Adame será el rey del Pride 2026

La Marcha LGBT+ 2026 de la alcaldía Miguel Hidalgo contará con la participación especial del polémico actor Alfredo Adame y de la influencer Kimberly “La Más Preciosa”, quienes han sido designados como el Rey y la Reyna de esta edición, respectivamente.

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El evento, programado para llevarse a cabo el 6 de junio, es coordinado por el Comité Orgullo LGBT+ de la demarcación con el propósito fundamental de impulsar la inclusión, el respeto y la visibilidad de la diversidad sexual a nivel local.

Además del desfile de los polémicos soberanos, la movilización ciudadana se complementará con un programa cultural y de entretenimiento que incluye espectáculos musicales. Entre las agrupaciones confirmadas para añadir ritmo y festividad a la jornada destacan Los Auténticos Adolescentes de Venezuela y Los Reyes de Tepito, todo bajo la consigna de los organizadores de mantener un entorno seguro, ordenado y de mutuo respeto para los asistentes.

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