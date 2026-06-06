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Ni Hollywood ni la fama: el verdadero y más grande sueño de Diego Luna que involucra a todo México

El protagonista de Andor tiene claro cuáles son sus prioridades y por qué un deseo colectivo lo haría mucho más feliz que un premio individual

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El actor se suma al deseo de miles de mexicanos amantes del deporte. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
El actor se suma al deseo de miles de mexicanos amantes del deporte. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

El deseo de ver a México campeón del mundo es, para Diego Luna, un anhelo que sobrepasa cualquier logro personal en el cine, incluso recibir un Oscar. El actor, conocido por su éxito internacional y su afición al futbol, afirmó que la posibilidad de que la Selección Mexicana gane la Copa Mundial 2026 tiene un significado mucho más especial que la estatuilla de la Academia.

Para Luna, la pregunta sobre si preferiría un Oscar o una victoria de México en el Mundial no admite duda: la emoción de un campeonato sería para millones una vivencia capaz de transformar el ánimo nacional. El propio actor lo resumió con contundencia: “Ganar el Mundial, de qué me hablas”, haciendo evidente que ese logro superaría cualquier reconocimiento individual en su carrera artística.

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La disyuntiva entre una consagración profesional y la máxima alegría futbolera para el país revela cómo Luna interpreta el impacto social de una hipotética victoria mexicana. Asegura que un campeonato tendría una trascendencia imposible de igualar, pues cambiaría la historia y traería una alegría colectiva sin precedentes a México.

El actor se ha destacado como uno de los más reconocidos a nivel mundial. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El actor se ha destacado como uno de los más reconocidos a nivel mundial. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Prefiere la felicidad de todo un país

Las palabras de Diego Luna sobresalen por la sinceridad y entusiasmo con los que expresa su pasión futbolera. Sobre la elección entre un Oscar y el Mundial, fue enfático: “Ganar el Mundial, de qué me hablas. Es más, creo que lo prefiero sobre todo. Sería mucho más especial”.

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Respecto a la magnitud del festejo, Luna expresó: “Cuando llegas a un Mundial creyendo que puedes ganar, debe ser muy lindo celebrarlo, pero ¿qué va a celebrar una Champions el Madrid? A los tres días se les olvida, en cambio imagínate lo que sería para este país. Sería increíble”.

La expectativa de Diego Luna y de una generación de aficionados sigue viva ante la posibilidad de que, finalmente, el futbol mexicano alcance esa gloria mundialista que tantos han esperado.

Recientemente, el 'Charolastra' estrenó una serie con temática futbolera. (Netflix)
Recientemente, el 'Charolastra' estrenó una serie con temática futbolera. (Netflix)

Pide más jóvenes en el Tri

El actor también compartió su entusiasmo por la evolución de las nuevas generaciones: “Adoro esta parte donde veo que Gil Mora domine el balón en un video que veo en mi celular, digo, ah cabrón, igual y sí en una de esas sí”, relató con humor.

Subrayó lo inédito de contar con un prospecto como Gil Mora: “Es la primera vez que tenemos un jugador de 17 años que hace lo que hace ese muchacho, a lo mejor ahora sí”. Así, el sueño de ver triunfar al futbol mexicano trasciende al propio Luna y se convierte en el deseo colectivo de una nación que nunca deja de aspirar a esa hazaña.

Gil Mora, joven promesa mexicana, es uno de los ejemplos que más entusiasman a Luna. El actor lo cita como parte de la renovación del Tricolor, convencido de que figuras emergentes pueden transformar el destino del equipo.

El optimismo de Luna hacia la Selección Mexicana refleja el deseo compartido por buena parte de la afición. Para él, una victoria en la Copa Mundial significaría un cambio emocional y cultural en la historia reciente del país. Ese triunfo no solo sería deportivo, sino impulsaría la unidad y la alegría nacional durante mucho tiempo.

'Morita' se ha convertido en uno de los jugadores a seguir dentro y fuera de México. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)
'Morita' se ha convertido en uno de los jugadores a seguir dentro y fuera de México. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La próxima Copa Mundial 2026 refuerza estas esperanzas por la aparición de talentos jóvenes como Gil Mora, quien, con diecisiete años, ya destaca por su destreza. Luna cuenta que sigue de cerca a estos jugadores, observando sus habilidades a través de videos en su celular y reconociendo el potencial de una nueva generación capaz de lograr hazañas inéditas para México.

Tener a un futbolista tan joven compitiendo en el máximo nivel es una diferencia notoria con respecto a procesos anteriores, lo que alimenta la expectativa de Luna y muchos otros.

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