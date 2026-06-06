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Las desgarradoras palabras de Paola Durante tras revelarse la verdad de Paco Stanley: “Por fin se hizo justicia”

La aparición de testimonios inéditos abre la puerta a nuevas perspectivas y posibles respuestas después de casi tres décadas del delito

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La modelo se mostró muy contenta de la nueva información del caso. (Fotos: Instagram/@quienes_paola/ Infobae México)
La modelo se mostró muy contenta de la nueva información del caso. (Fotos: Instagram/@quienes_paola/ Infobae México)

A casi 27 años del asesinato de Paco Stanley, un nuevo documental genera nuevas expectativas entre quienes han seguido el caso, especialmente Paola Durante, colaboradora que fue investigada en su momento como sospechosa y después absuelta.

Ahora, la producción “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” promete revelar detalles inéditos y aportes de testigos clave que podrían ofrecer respuestas tras años de especulación.

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Durante, quien fue detenida brevemente en 1999 relacionada con el homicidio del exconductor, expresó satisfacción y alivio por la aparición de un material documental que aborda el caso de manera pública.

Paola Durante
Durante pasó años estigmatizada y señalada por los seguidores de Stanley. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Un momento emotivo en su vida

Tras el estreno, la también actriz reconoció la importancia de dar voz a quienes presenciaron los hechos y espera que la difusión de nuevos testimonios contribuya a cerrar etapas marcadas por sospechas y rumores persistentes.

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Durante ha manifestado abiertamente sentirse feliz por este lanzamiento, ya que lo considera una reivindicación tras casi tres décadas de cuestionamientos. Desde su estudio de pintura, la también ex participante de La Casa de los Famosos México declaró: “Por fin se hizo justicia, ya terminaron esas lágrimas. Me siento feliz, me siento en paz.” Agradeció a su madre, a quien atribuye haber “movido los hilos desde allá arriba”, y expresó gratitud hacia Dios.

En sus recientes declaraciones, Paola Durante puntualizó la importancia de que, después de 27 años, existan voces dispuestas a contar lo ocurrido. Aunque mencionó que todavía no ha visto el documental, afirmó que planea hacerlo con su familia en cuanto sea posible y valoró la coincidencia de que los testigos hayan decidido hablar en este momento.

La famosa describió esta parte de su vida como un capítulo cerrado y agradeció a los productores del documental por contar la verdad. (TikTok Paola Durante)

Las claves del caso

La ex modelo resaltó que los nuevos testimonios provienen de personas con información directa sobre el caso. Entre ellos, según compartieron los productores del documental, hay ex integrantes del crimen organizado y ex agentes de la Policía Federal que estuvieron vinculados a los sucesos en México durante los años ochenta y noventa. Durante reconoció a quienes rompieron el silencio: “Gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma.”

El documental promete aclarar interrogantes que han intrigado a la opinión pública durante años, como:

  • Quién dio la orden
  • Dónde y a quién se entregó la instrucción
  • Los motivos detrás del asesinato

La producción, encabezada por Juan Carlos Uribe y la periodista Arleth Garibay, se presentó como un proyecto basado en testimonios inéditos de personas actualmente bajo protección, quienes estuvieron vinculadas a hechos relevantes en el país. Esta característica incrementa las expectativas sobre posibles revelaciones que podrían abarcar conexiones con el crimen organizado y figuras políticas de aquella época.

Ilustración en acuarela de Paco Stanley sonriendo en primer plano, con una camioneta negra baleada y Mario Bezares en segundo y tercer plano, respectivamente.
El caso continúa generando dudas a casi tres décadas del suceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sigue en la carrera de Durante?

Paola mantiene una perspectiva optimista ante el posible impacto que puede tener este documental en su vida personal y sobre la percepción pública del caso. Aunque aún no ha presenciado el material, anticipa que será un momento significativo al compartirlo con su familia, ya que, por primera vez, siente que puede dejar atrás un largo periodo de dudas y señalamientos injustificados.

Se espera que, gracias a los testimonios recopilados después de casi tres décadas, el público comprenda finalmente lo sucedido el 7 de junio de 1999 fuera de un restaurante en el sur de la Ciudad de México. Dicha fecha marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la televisión nacional y sigue generando interés.

Por primera vez, Durante percibe una sensación genuina de liberación respecto al pasado y confía en que la versión presentada por voces protegidas y directas sea suficiente para dar cierre a uno de los casos más comentados en el ámbito del espectáculo mexicano.

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