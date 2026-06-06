Cómo llega la delantera de México al Mundial 2026: el panorama de los elegidos por Javier Aguirre

(Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/File Photo)

La Selección Mexicana definió a los futbolistas encargados de liderar el ataque durante la Copa del Mundo 2026.

Javier Aguirre apostó por una combinación de experiencia internacional, elementos consolidados en la Liga MX y jóvenes que vivirán su primera gran cita mundialista, en una lista que tiene como principales referentes a Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

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El sector ofensivo del Tricolor llega al torneo con diferentes realidades. Mientras algunos atraviesan un momento destacado en sus clubes, otros buscarán recuperar protagonismo tras superar problemas físicos o periodos de irregularidad durante la temporada.

El perfil de los delanteros que representarán a México en el Mundial

Raúl Jiménez (Fulham)

(AP Foto/Matt Marton)

El delantero llega como uno de los líderes del plantel y uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional. Además de mantener actividad en la Premier League, recientemente alcanzó los 46 goles con la Selección Mexicana. Portará el dorsal 9 y tendrá la oportunidad de buscar su primera anotación en una Copa del Mundo.

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Santiago Giménez (AC Milan)

(REUTERS/Henry Romero)

Aunque el cierre de temporada en Europa estuvo marcado por una disminución en su rendimiento y algunas molestias musculares, continúa siendo uno de los atacantes con mayor capacidad goleadora dentro del plantel. Su movilidad y presencia en el área lo convierten en una de las principales alternativas ofensivas del equipo.

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

(IMAGES/Kevin Jairaj)

El atacante aporta potencia física, velocidad y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque. Su experiencia reciente en el futbol saudí amplía las opciones tácticas de Aguirre.

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Roberto Alvarado (Chivas)

(REUTERS/Aris Martinez)

Se ha consolidado como uno de los futbolistas más constantes de la Liga MX. Puede desempeñarse por ambas bandas o como enlace ofensivo, aportando creatividad y generación de oportunidades de gol.

Alexis Vega (Toluca)

(REUTERS/Raquel Cunha)

Llega a la Copa del Mundo tras una temporada destacada con Toluca. Su buen momento le permitió heredar el histórico número 10 de la Selección Mexicana, reflejo de la confianza que existe en su capacidad para marcar diferencia en ataque.

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César Huerta (Anderlecht)

(IMAGN IMAGES/Matt Aguirre)

El extremo mexicano afronta el torneo después de dar el salto al futbol europeo. Su velocidad, capacidad de desborde y habilidad en el uno contra uno le permiten ser una opción constante por los costados.

Guillermo Martínez (Pumas)

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Especialista en el juego aéreo y el trabajo dentro del área, representa una alternativa importante para partidos cerrados en los que México necesite mayor presencia física en ataque.

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Armando González (Chivas)

(REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo)

Es una de las apuestas más jóvenes de la convocatoria. El delantero buscará aprovechar su primera experiencia mundialista para aportar energía, movilidad y profundidad en los minutos que pueda tener dentro del torneo.

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

(REUTERS/Henry Romero)

El Tricolor iniciará su participación en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, cuando enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

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El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, y está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.