Atención: restaurantes y bares podrían pagar hasta 29 millones de pesos durante el Mundial 2026 por esta razón

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advirtió que bares, restaurantes y otros establecimientos podrían enfrentar multas de hasta 29 millones de pesos, además de posibles clausuras temporales, si utilizan sin autorización marcas oficiales de la FIFA o realizan transmisiones que incumplan las disposiciones de propiedad intelectual del torneo.

La medida forma parte de las acciones de protección impulsadas por la FIFA, que busca resguardar más de 340 marcas registradas relacionadas con la justa mundialista. El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el partido inaugural en la Ciudad de México.

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¿Por qué el IMPI podría sancionar a negocios durante el Mundial 2026?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el IMPI, las sanciones están relacionadas con el uso comercial no autorizado de elementos protegidos por la FIFA, entre ellos nombres, logotipos, frases, mascotas e imágenes oficiales vinculadas al Mundial.

Las multas podrían alcanzar hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 29 millones de pesos. Además, las autoridades contemplan la clausura temporal de establecimientos por hasta 90 días en caso de incumplimiento.

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Entre las acciones que podrían derivar en sanciones se encuentran:

Cobrar una cuota de acceso para que los clientes vean los partidos.

Organizar promociones utilizando marcas oficiales de la FIFA .

Utilizar logotipos , mascotas o imágenes oficiales sin autorización.

Anunciarse como establecimiento oficial o patrocinador del Mundial sin contar con permiso.

Proyectar encuentros mediante transmisiones piratas o no autorizadas.

Las autoridades prevén reforzar las labores de vigilancia durante el desarrollo del torneo para detectar posibles infracciones relacionadas con la propiedad intelectual.

¿Qué sí podrán hacer los negocios durante la Copa del Mundo?

(Raymond Carlin III-Imagn Images)

El IMPI aclaró que los establecimientos sí podrán aprovechar el ambiente futbolístico generado por el Mundial 2026 siempre que no utilicen marcas registradas de la FIFA.

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Los comercios podrán decorar sus espacios con elementos genéricos relacionados con el futbol, como balones, banderas de selecciones participantes o siluetas de jugadores, siempre que no reproduzcan la identidad oficial del torneo.

Asimismo, podrán utilizar frases de uso común como “Apoya a tu selección”, “Vive la pasión del futbol” o “Fiebre futbolera”, ya que no forman parte de las marcas protegidas por la FIFA.

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La autoridad recordó que cualquier uso comercial de logotipos, mascotas, imágenes o marcas oficiales requerirá autorización previa para evitar sanciones durante la celebración del Mundial 2026.