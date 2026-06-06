Estados Unidos vs Alemania: a qué hora y dónde ver en México el partido amistoso del anfitrión del Mundial 2026

El conjunto de barras y estrellas quiere cerrar filas con una victoria. (Credit: Bob Donnan-Imagn Images/File Photo)

La Selección de Estados Unidos se medirá a Alemania este sábado 6 de junio en el Soldier Field de Chicago, en el último partido de preparación del equipo estadounidense antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo 2026. Alemania llega como uno de los rivales de mayor jerarquía en el proceso previo al certamen internacional.

Estados Unidos y Alemania jugarán un amistoso en Chicago este sábado. El encuentro representa la última prueba para los estadounidenses antes de su debut mundialista frente a Paraguay, que está programado para el viernes 12 de junio. Ambas selecciones utilizan este partido como parte esencial de su estrategia para llegar listas al torneo.

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Los dirigidos por Mauricio Pochettino quieren mejorar la marca que dejaron en Corea-Japón 2002. (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo)

Un encuentro complicado para el anfitrión

Lo que ocurra en la cancha podría influir directamente en el ánimo y la táctica de ambos conjuntos rumbo a la Copa del Mundo 2026, aunque esto no compromete de manera directa su funcionamiento dentro de la justa mundialista.

Por un lado, la victoria para el equipo estadounidense significaría un estímulo importante antes de enfrentar a Paraguay. Por el otro, si Alemania consigue el triunfo, consolidará su posición de cara al torneo.

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Para Estados Unidos, este amistoso ofrece la oportunidad de demostrar que puede competir ante rivales de alto nivel, detectando áreas de mejora. Alemania, por su parte, busca reafirmar su fortaleza frente a uno de los anfitriones del torneo, afinando su rendimiento en el cierre de la fase de preparación.

Los europeos no llegan como favoritos, pero su historia inclina la balanza hacia ellos. (REUTERS/Omar Havana/File Photo)

El objetivo para la selección estadounidense es lograr un resultado que fortalezca su confianza y preparación en la antesala mundialista. El entorno del equipo es consciente de la exigencia del reto y considera a Alemania como un sinodal relevante de cara al debut próximo en la Copa del Mundo.

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El cuerpo técnico, liderado por Mauricio Pochettino, espera que este encuentro permita analizar con claridad el funcionamiento del grupo y las posibles variantes tácticas a implementar. Mientras tanto, Alemania asume el amistoso como un momento clave para probarse y llegar en buena forma al torneo internacional.

El argentino quiere hacer historia con la selección estadounidense. (Reuters/Talia Sprague)

¿A qué hora y dónde ver el partido en México?

Algunos datos clave de este partido:

Fecha: sábado 6 de junio

Lugar: Soldier Field de Chicago

Transmisión: ESPN y Disney+

Último partido de preparación de Estados Unidos antes de su debut mundialista el viernes 12 de junio contra Paraguay

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La expectativa es alta ante la posibilidad de que el resultado de este amistoso marque el ritmo competitivo de ambos equipos en la Copa del Mundo 2026. El público espera un duelo de nivel y emociones en una sede histórica como la de Chicago.

Los anfitriones quieren terminar su preparación ganándole a una de las más grandes potencias del futbol mundial. (AP Foto/Scott Kinser)

Un dominio alemán en el campo

El conjunto norteamericano encara este compromiso como su examen final antes del inicio del Mundial. Alemania, reconocida por su trayectoria en torneos internacionales, será su oponente en esta etapa clave. El Soldier Field de Chicago es el escenario del duelo entre ambas selecciones, que llegan con la mira puesta en ajustar sus esquemas tácticos y probar variantes estratégicas.

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En los cinco enfrentamientos previos entre estos equipos, el combinado alemán ganó tres veces, mientras que Estados Unidos logró imponerse en dos ocasiones. Estos antecedentes refuerzan las expectativas de un partido intenso y sumamente disputado.

Se han cruzado tres veces en el máximo torneo del fútbol, y en todas ellas Alemania se llevó los tres puntos. Sin embargo, el partido de 2002 quedó marcado por una enorme polémica.

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Francia 1998 (Fase de Grupos): Alemania 2-0 Estados Unidos- El primer duelo oficial de la historia entre ambos. Los teutones impusieron condiciones con goles de Andreas Möller y Jürgen Klinsmann.

Corea-Japón 2002 (Cuartos de Final): Alemania 1-0 Estados Unidos- El choque más importante e igualado de su historial. Alemania avanzó gracias a un gol de Michael Ballack, pero el partido es recordado porque no se marcó una mano clarísima del defensor alemán Torsten Frings en la línea de gol, lo que habría sido penal y expulsión en favor de los norteamericanos.

Brasil 2014 (Fase de Grupos): Estados Unidos 0-1 Alemania-Un gol de Thomas Müller definió el encuentro. Al final, el resultado benefició a ambos, ya que los dos avanzaron a los octavos de final. Curiosamente, el técnico de EE.UU. en ese momento era el histórico alemán Jürgen Klinsmann.

Copa FIFA Confederaciones

México 1999 (Fase de Grupos): Estados Unidos 2-0 Alemania-En el único torneo oficial fuera de un Mundial donde se han visto las caras, los estadounidenses se llevaron una gran victoria con goles de Ben Olsen y Joe-Max Moore, dejando a Alemania fuera en la primera ronda.

Partidos Amistosos Internacionales

La gran mayoría de sus duelos han sido de carácter amistoso, donde el dominio ha estado más repartido y los partidos suelen ser de muchos goles.

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1993 (Chicago): Estados Unidos 3-4 Alemania (Copa U.S.)

1993 (Miami): Estados Unidos 0-3 Alemania

1999 (Jacksonville): Estados Unidos 3-0 Alemania (Histórica goleada de EE.UU., donde anotó Claudio Reyna, padre de Gio Reyna).

2002 (Rostock): Alemania 4-2 Estados Unidos

2006 (Dortmund): Alemania 4-1 Estados Unidos

2013 (Washington D.C.): Estados Unidos 4-3 Alemania (Partido del Centenario de la Federación de EE.UU.).

2015 (Colonia): Alemania 1-2 Estados Unidos (Sorpresivo triunfo americano en suelo alemán gracias a un gol tardío de Bobby Wood).

2023 (East Hartford): Estados Unidos 1-3 Alemania (El antecedente más reciente; Christian Pulisic adelantó a los locales, pero Gündoğan, Füllkrug y Musiala le dieron la vuelta al marcador).