México

Artículo 19 denuncia campaña de desprestigio en redes sociales contra periodista Adela Navarro, alerta por su seguridad

En las últimas semanas se han presentado varios casos de violencia contra periodistas, el más reciente es el secuetro de Roxana Berenice en Veracruz

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30/06/2022 Un cartel para protestar por la violencia contra los periodistas en México SOCIEDAD CESAR GOMEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
30/06/2022 Un cartel para protestar por la violencia contra los periodistas en México SOCIEDAD CESAR GOMEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La organización Artículo 19 México y Centroamérica alertó sobre una campaña de desprestigio contra Adela Navarro, directora del semanario Zeta, luego de que la periodista cubriera una jornada violenta en Tecate donde murieron 12 personas, incluyendo dos menores.

La preocupación se centra en los señalamientos que circulan en páginas de Facebook y que ponen en riesgo la integridad y la trayectoria de Navarro. “Estos sitios web lanzaron señalamientos en contra de Navarro en donde desprestigian su labor. Asimismo, realizó cuestionamientos intimidatorios en los que alude a su rol como madre, lo que genera un ambiente de alerta para la periodista" denunció en un comunicado la organización.

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El problema se agrava cuando usuarios de redes sociales retoman y amplifican estos discursos para descalificar el trabajo y la reputación de Navarro, aseveró Artículo 19. Los antecedentes documentados por la organización muestran que este tipo de campañas digitales pueden derivar en situaciones de mayor vulnerabilidad para las y los periodistas, sobre todo en un contexto nacional donde la violencia de género es un fenómeno persistente.

Ilustración en acuarela de una mujer con gafas y camiseta a rayas sentada, hablando por un micrófono. Se ve una botella de agua a su lado.
(Imagen editada con IA)

Violencia contra periodista en México: un problema latente

En México, la violencia contra periodistas no es solo un fenómeno aislado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 638 mil 720 mujeres han buscado atención en los Centros de Justicia para las Mujeres debido a situaciones de violencia de género.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre el peligro que representan los mensajes estigmatizantes cuando son difundidos por personas reconocidas en el debate público.

Estas voces pueden funcionar, según la Relatoría, como “un vector que amplifica y acelera la difusión de mensajes estigmatizantes”, exacerbando el clima de hostilidad y riesgo.

Las campañas de desprestigio, sobre todo cuando incluyen referencias personales o familiares, intensifican la presión y el riesgo para quienes ejercen el periodismo independiente en regiones con altos índices de violencia.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Campañas de desprestigio contra periodistas en Sinaloa

El caso de Navarro se suma a una larga lista de periodistas que han sido blanco de campañas digitales encaminadas a minar su credibilidad y a intimidarlas para que desistan de su labor informativa.

En Sinaloa, organizaciones también han denunciado campañas de desprestigio contra comunicadores, señalando que el uso de plataformas digitales para atacar a periodistas se ha vuelto una herramienta frecuente para silenciar voces críticas.

En estas campañas, los mensajes suelen replicar discursos que cuestionan la ética, la vida personal y la trayectoria de las y los periodistas, lo que genera un clima de temor y autocensura en el gremio.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cabe recordar que el informe anual 2026 de Artículo 19 México y Centroamérica en 2025, señala que el ambiente hostil se posicionó en el primer lugar de las tendencias más violentas en contra de la prensa. En el caso particular de Sinaloa, se colocó como uno de los estados con porcentaje más alto de violencia letal.

Por ello, la organización Artículo 19 llamó al Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California a mantener vigilancia sobre la seguridad de Navarro y a las autoridades estatales a garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

Además, instó a quienes tienen proyección pública a ejercer su influencia en redes sociales con responsabilidad, evitando discursos que puedan aumentar la vulnerabilidad de mujeres que ejercen el periodismo.

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