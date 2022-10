Santiago Nieto negó “cacería de brujas” en investigación contra Cabeza de Vaca

Se emitió oficialmente una alerta migratoria contra García Cabeza de Vaca

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se ha convertido en una de las personas más cercanas a Américo Villareal, quien sucedió a Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas. En ese sentido ha sido uno de los defensores de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex mandatario estatal.

En relación a la indagatoria, el pasado 5 de octubre trascendió que las autoridades solicitaron al Instituto Nacional de Migración (INM) la emisión de una alerta migratoria con el objetivo de estar informados sobre todos los movimientos de entrada y salida al país de García Cabeza de Vaca.

@INAMI_mx emite #AlertaMigratoria a nombre de Francisco Javier "N", a solicitud de @FGRMexico. Se verificará, registrará e informará a las autoridades respectivas los movimientos de ingreso-salida de territorio nacional🔗https://t.co/1Zixhk6Phm pic.twitter.com/nAq2mfawaM — INM (@INAMI_mx) October 5, 2022

Esta medida ha sido criticada por militantes de Partido Acción Nacional (PAN), quienes una vez más acusaron al gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de ser orquestador de una “cacería de brujas”.

Fue en este contexto que Nieto argumentó a favor de la investigación contra el ex titular del gobierno tamaulipeco. En un encuentro con la prensa aseguró:

“No hay cacería de brujas, se trata de una serie de denuncias que hemos recibido de trece municipios por una especie de estafa maestra con la generación de empresas fachada que recibió recursos a lo largo de este año”.

Santiago Nieto aseguró que García Cabeza de Vaca está relacionado con operaciones ilícitas por al menos 540 MDP (Fotos: Facebook/Ricardo Badillo/Francisco Cabeza De Vaca)

Asimismo, expuso que García Cabeza de Vaca podría estar implicado en operaciones ilícitas en las que está involucrada una cifra de al menos 540 millones de pesos.

Tras exponer los argumentos en contra del predecesor de Villareal lanzó un contundente comentario: “No veo una persecusión política, lo que yo veo es el cumplimiento de la ley”.

También respondió a información que ha circulado recientemente, según la cual García Cabeza de Vaca habría salido de México desde el 28 de septiembre, lo cual explicaría su inasistencia a la toma de protesta de Américo Villareal que se llevó a cabo el 1 de octubre. Respecto a esto, Nieto expresó: “Se pueden decir muchas cosas pero hay que tener confianza en el estado mexicano”.

La respuesta del PAN ante la investigación contra Cabeza de Vaca

Acción Nacional respaldó a García Cabeza de Vaca luego de que el INM confirmó la alerta migratoria. En un comunicado aseguraron que las acusaciones contra el ex gobernador no están sustentadas y que se trata de un asunto de rivalidad política.

Condenamos la persecución política que el gobierno morenista realiza contra @fgcabezadevaca. Es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida. pic.twitter.com/qVd8WQJIVV — Acción Nacional (@AccionNacional) October 6, 2022

“El PAN demanda que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso en este y todos los demás casos, por lo que las imputaciones deben de ser serias y no de simples señalamientos que no contengan una sustancia probatoria real, que no se utilice con tintes políticos y mucho menos como venganza política”, se pudo leer en el mensaje de la bancada blanquiazul.

De manera particular el panista Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, apoyó la hipótesis de la persecucuón política. En una entrevista con diversos medios de comunicación expuso que las acciones de la FGR están relacionadas con el rechazo de Ismael García Cabeza a la más reciente reforma a la Guardia Nacional impulsada por Morena en conjunto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Es claro que esa alerta migratoria en contra del gobernador García Cabeza de Vaca se da a menos de 24 horas de que su hermano en el Senado votara en contra de la prórroga planteada en el artículo quinto transitorio”, señaló.

