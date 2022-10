Quién es Wicho, el primer gato bombero de la CDMX

El gato bombero mejor conocido como Wicho radica en la estación Ave Fénix en la alcaldía Cuauhtémoc (Foto: Foto TV/ YouTube)

El encantador gato bombero, mejor conocido como Wicho, fue rescatado en el mes de septiembre por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a pesar de que aún se encuentra en recuperación, se ha convertido en el guardián de la estación Ave Fénix.

Wicho se ha convertido en un miembro honorable del cuerpo de bomberos ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc. El felino se prepara desde las 7:00 horas para estar presente en el cambio de turno y supervisa la unidades cuando se realiza un chequeo o limpieza.

Su presentación oficial fue por medio de la red social Tik Tok. En las imágenes se puede apreciar al gato merodear en las instalaciones de la estación, subiéndose en los vehículos de emergencia, jugar con los bomberos y comer en grandes cantidades.

El video que fue compartido en la plataforma cuenta con más de 147 mil reacciones, ha recibido más de 3 mil 500 comentarios y más de 4 mil compartidas. Wicho cuenta con un problema en uno de sus ojos, sin embargo no afecta en sus labores como guardián.

“Hola me presento, soy el nuevo elemento de bomberos de la CDMX y me llamo Wicho, mucho gusto. Yo cuido las unidades para que estén listas para cualquier servicio, cuando los bomberos me encontraron yo estaba enfermo, pero me cuidaron y ya estoy como nuevo”, fue el audio de bienvenida que prepararon para el nuevo integrante.

“Siempre estoy listo para atender cualquier emergencia y vivo en la estación de bomberos Cuauhtémoc, soy muy tragón y juguetón, me gusta mucho hacer nuevos amigos, además cuido los vehículos antiguos y me mantengo siempre alerta como los bomberos”, de tal forma que se ha convertido en el guardián de tiempo completo de la unidad Ave Fénix.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios preguntan si se puede visitar al felino y donar comida, a los que miembros de la unidad le han respondido que sí pueden hacerlo.

También, frases como: “Que hermoso!!! Bendiciones infinitas para Wicho y para todos los elementos del cuerpo de bomberos que te dan amor”, “Hermosos bomberos, Dios los cuide y los proteja, que bonito que ayudaron a ese hermoso ser de luz”, “Gran rescate, ténganlo bien cuidado, pobrecito pasó por demasiado, mucha salud bonito”, reflejaron el apoyo que recibió el nuevo elemento de la corporación.

Su ojo afectado se encuentra aún en recuperación (foto: bomberosdelacdmx/Tik Tok)

Recordando que los felinos cuentan con un sistema sensorial más agudo que el resto de los animales, se le puede apreciar atento a las llamas de emergencia y a la salida de los servicios, ya que es el primero en abordar la unidad para salir al rescate.

Para el personal del Ave Fénix, Wicho no es un simple animal, es un miembro más del equipo, puesto que siempre esta a su lado, incluso cuando realizan labores de mantenimiento.

Fue rescatado aproximadamente hace dos meses, cuando presentaba problemas de desnutrición, golpes en todo su cuerpo y una severa afectación en uno de sus ojos, el cual se encuentra sanando poco a poco.

Dicho gato es color blanco con pigmentación en tonalidad miel, y el color de su ojo es tipo verde aceituna. Además cuenta con su uniforme oficial que lo identifica como miembro activo del cuerpo de bomberos y en redes sociales sigue recibiendo mensajes de amor.

