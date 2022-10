El cuerpo de un hombre fue arrastrado por la corriente de un canal en Ecatepec tras fuertes lluvias

Tras las fuertes lluvias se desabordó un canal y arrastró el cuerpo de un hombre. (Foto: Twitter @FernandoCruzFr7

En un canal de aguas negras de Ecatepec en el Estado de México fue localizado un cadáver masculino de aproximadamente 50 años. El cuerpo fue arrastrado por la corriente y el pasado 5 de octubre fue cuando los vecinos de la zona se percataron de que se trataba de un humano flotando en las aguas del cuerpo de agua que pasa por la calle Valentín Flores.

Aparentemente el fallecido fue víctima de las fuertes lluvias que han estado azotando gran parte del país, pues el canal aumentó su nivel de agua y la corriente se disparó. Este caudal cruza la Colonia Santa María Chiconautla y baja el cerro con mucha fuerza.

Por el momento no se tiene información acerca de la identidad del señor, por tal motivo la Fiscalía de Justicia del Estado de México ya se encuentra en trabajos de investigación para esclarecer la causa de muerte.

Finalmente, habitantes de la demarcación pidieron al Gobierno que se realicen acciones para limpiar el canal, ya que la gente corre riesgo por los desbordes que constantemente se presentan en el mismo.

“Aquí ya es un riesgo, el otro día también saqué a un señor de ahí que se había ido también a la zanja y era un señor que se había ido al agua”, comentó una vecina durante una entrevista para el medio Imagen.

Pero ese no fue el único percance, pues el alcalde de Ecatepec, Estado de México, Fernando Vilchis, aseguró que las inundaciones registradas en varias colonias de este municipio tras la tormenta que cayó la tarde-noche del lunes que ocasionaron la muerte de dos personas, no se debieron al desbordamiento del canal de aguas negras, sino a la bajada de agua de las zonas altas de la Sierra de Guadalupe.

Floodwater runs through a street after heavy rain in Ecatepec de Morelos, Mexico September 6, 2021 in this still image taken from social media video filmed on September 6, 2021. TWITTER/@MICKEY_PADILLA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

En entrevista con Aristegui Noticias, el edil reconoció que la parte más afectada fue la zona centro. “Tuvimos el temor por la colonia Luis Donaldo Colosio, tuvimos el temor pero no se desbordó (el canal), nada más la parte más afectada fue la zona centro, hubo inundaciones, casas afectadas, pero no como en la zona centro incluso videos que circularon en redes… no dejó de llover hasta hace unas horas y ahora vamos a desplegarnos en todo el territorio para brindar la atención”, dijo el presidente municipal.

Las fuertes precipitaciones van a continuar en México, cabe mencionar que tras las inundaciones registradas en la Ciudad de México este 6 y la madrugada del 7 de octubre, la SGIRPC activó la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes en las demarcaciones: Azcapotzalco, Cuauhtémoc y en Miguel Hidalgo. Asimismo, alerta naranja en Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.

Por último, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada, así como a tomar precauciones debido a los encharcamientos y al tránsito vehicular.

Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx y @AlcaldiaMHmx. pic.twitter.com/UkBUGRdOXt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 7, 2022

Asimismo, la dependencia exhortó a las personas que habitan en alguna colonia ubicada dentro de las zonas más afectadas seguir las siguientes recomendaciones:

- Tener a la mano y en una bolsa hermética los documentos más importantes.

- Si se va conduciendo, encender los faros de niebla.

- Mantenerse alejado de las zonas inundadas.

Y sobre todo, evitar cruzar corrientes de agua generadas en calles y avenidas, así como no transitar en rutas arboladas por las caídas de ramas y árboles.

