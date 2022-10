Epigmenio Ibarra arremetió contra oposición por abrazo de Tatiana Clouthier a AMLO

Epigmenio Ibarra salió en defensa de López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

El productor y periodista, así como uno de los principales defensores de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Epigmenio Ibarra se lanzó contra la oposición del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tras el supuesto rechazo al abrazo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.

“Hoy será uno de esos días en que la oposición le buscará ‘tres pies al gato’, tratando, como de costumbre, golpear a AMLO”, escribió a través de su cuenta de Twitter este jueves 6 de octubre.

Cabe recordar que la ahora extitular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, presentó su renuncia ante el presidente López Obrador. En la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel anunció que Clouthier le comunicó por escrito su deseo de retirarse del gabinete, la misma semana que se cumplió el periodo de consultas sin llegar a algún acuerdo con EEUU y Canadá en materia del T-MEC.

Hoy será uno de esos días en que la oposición le buscará “tres pies al gato”, tratando, como de costumbre, golpear a AMLO. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) October 6, 2022

En ese sentido, la ahora extitular de la Secretaría de Economía leyó una carta en la que expresó: “Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz”. Además destacó que su oportunidad de sumarle al equipo se encontraba agotada y ahora se pasaría a la porra, desde donde, dijo, apoyará a los jugadores.

Cuando terminó de leer la carta intentó abrazar al presidente López Obrador como gesto de agradecimiento; sin embargo, el presidente se limitó a aplaudir y no respondió el gesto a su exfuncionaria.

En ese sentido, diversos opositores de la 4T señalaron el rechazo del abrazo y lanzaron críticas hacia el mandatario. Entre ellos, la senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien escribió a través de su cuenta de Twitter:

“Felicito a @tatclouthier por haber renunciado. Queda el retrato del miserable que le negó un abrazo, así es la gente de mala entraña, mal agradecida, mal educada. Bien dice la Biblia: no se le deben dar perlas a los cerdos”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no correspondió al abrazo de Tatiana Clouthier luego que esta anunció su renuncia como Secretaria de Economía

Tras viralizarse el momento, el cual muchos tacharon de incómodo, el presidente López Obrador, aún en conferencia de prensa señaló que no se dio cuenta: “No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conformes con nada”.

Después Tatiana Clouthier dejó vacía su silla en la mañera y fue despedida de mano por un par de funcionarios; momentos después fue captada caminando sola afuera de Palacio Nacional y ante los cuestionamientos de los reporteros, señaló que “no hay nada abrupto” tras su salida del gabinete federal.

Por otro lado, el panista y, junto con Lily Téllez, uno de los principales críticos hacia la 4T, Javier Lozano Alarcón, se lanzó contra el mandatario por la misma razón:

“Distingamos: una cosa es la majadera despedida y la humillación del tirano hacia @tatclouthier y, otra, sus nulos resultados en el servicio público. Ella escogió un falso camino con este mesías tropical, y se ofreció a manejar una secretaría que le quedó enorme. Hasta nunca”, redactó este jueves 6 de octubre.

En ese sentido, diversos usuarios criticaron la acción del mandatario con Clouthier pues señalaron que había sido humillada por éste.

