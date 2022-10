Clausuraron el famoso Callejón del Beso en Guanajuato y así luce ahora

Autoridades colocaron sellos de seguridad en el bloqueo (foto: Funicular México)

La Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico instaló triplays de madera de más de 2 metros de altura en el inicio del callejón del Beso ubicado en la capital de Guanajuato, en la madrugada de este miércoles 5 de octubre. Dichos sellos de suspensión fueron una medida de seguridad implementada después de que se presentó una pelea en el sitio.

La decisión de las autoridades fue tomada gracias a que el pasado 29 de septiembre, fotógrafos iniciaron una pelea con un familiar de la propietaria del lugar: Norma Gámez Moncada. Los hombres identificados como Juan N de 58 años, Francisco N de 29 y Javier N de 62 años de edad, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana por alterar el orden público.

El conflicto empezó cuando la dueña del icónico lugar colocó en su establecimiento el servicio de “fotografía artística” por lo que despertó el descontento de los fotógrafos oficiales provenientes de las autoridades municipales. Este malestar entre la comunidad artística y la propietaria del balcón llevaba más de cinco meses sin resolverse a pesar de las pláticas para conciliación

Las disputas entre los bandos iban desde el hostigamiento hasta la violencia física y verbal. Ante los acontecimientos la señora Gámez protestó colocando una manta de color rojo en la fachada del lugar en donde se leía su malestar: “Me manifiesto ante ustedes para solicitarles el apoyo legal que no he recibido y hacerles saber la violencia verbal y psicológica que no cesa por parte de los fotógrafos que laboran en el callejón del Beso.”

Las tablas de madera impiden el paso de los peatones y solo propietarios pueden transitar (foto: Axel Rambias/Twitter)

Ante las inquietudes de la comunidad y los constantes conflictos, la Dirección de Fiscalización y Control del Municipio se reunió con las dos partes para llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo “Cultura de Guanajuato”, en la que pareció haber un arreglo que no se respetó. Ahora las autoridades, tras la clausura del famoso lugar, advierten que si las normas expuestas no son acatadas por las dos partes, se llevarán a cabo acciones penales y civiles.

El recinto más famoso visitado de Guanajuato ahora luce oculto tras dos tablas y una pequeña entrada de aproximadamente un metro de ancho en donde solo se tiene acceso por parte de las y los dueños del lugar. Estas medidas son tomadas a pocos días de dar inicio a uno de los festivales más concurridos del país: el Festival Internacional Cervantino.

La fama del Callejón

El Callejón del Beso es uno de los lugares más visitados en el estado de Guanajuato (foto: Tips para tu Viaje)

La historia de amor imposible entre Carmen y Don Luis trajo consigo una las leyendas más famosas que posicionan al Callejón del Beso como uno de los puntos turísticos de Guanajuato más concurridos. La tradición indica que las personas que visiten el lugar deberán dar un beso a su pareja o acompañante en el tercer escalón de la parte mas estrecha entre las dos casas para tener prosperidad en el amor o una mala racha de siete años si no es cumplida.

El icónico sitio es tan reducido que en su lugar más estrecho es tan solo de 69 cm de ancho, por lo que las paredes y balcones casi se se pueden tocar entre sí. Esto hace creíble la leyenda donde los protagonistas se dan un beso entre balcón y balcón. De acuerdo Dirección de Turismo del Municipio, el Callejón del Beso es visitado por por trescientos mil turistas al año y un aproximado de 800 personas al día, siendo el mes de octubre en el Festival Cervantino, la época mas concurrida.

