“Votaremos en contra”: PAN cerró filas para rechazar la iniciativa a las Fuerzas Armadas

El Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas y aseguró que no votará a favor de la iniciativa que pretende que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública hasta 2028, la cual señalaron de pretender continuar con la militarización en el país, misma que se debatirá este día en el Senado de la República.

A través de un comunicado de prensa, el instituto a cargo de Marko Cortés Mendoza detalló que no permitirán que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) continúe violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“El gobierno morenista podría obtener mayoría calificada del Senado con ofrecimientos, amenazas y pactos de impunidad, varios senadores de oposición y de Morena podrían votar amedrentados contra sus verdaderas convicciones”

Sin embargo, se mostraron con “total disposición” para construir una nueva estrategia que resuelva las problemáticas de la violencia y la inseguridad que ha permeado la mayor parte del territorio nacional; aunque apuntaron que seguirán denunciando los abusos y amenazas de los que sean testigos en cualquiera de los congresos del país.

Ni un paso atrás, NO vamos a aprobar la militarización del país ni permitiremos que se continúe violentando la Constitución. Colaboraremos en la construcción de una verdadera estrategia de seguridad, pero seguimos firmes en nuestro rechazo a sus ocurrencias. pic.twitter.com/gSlYDQwuwn — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 4, 2022

“Acción Nacional votará en contra de que se incremente la militarización al país, pensando siempre en el bien superior de la nación; estamos a favor del respaldo y acompañamiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero siempre como segundos respondientes”, fueron algunas de las palabras que se pudieron leer en el comunicado que se emitió este martes 4 de octubre.

Aunado a lo anterior, refirieron que, pese a las recientes reformas en materia de seguridad, no se ha atendido la grave crisis de inseguridad que vive México, pues acusaron que el presente sexenio ha superado en más de 50 mil asesinatos a los que se registraron durante la administración de Enrique Peña Nieto; además de duplicar los 60 mil homicidios con los que cerró el gobierno de Felipe Calderón.

“Las desapariciones forzadas van en aumento, casi el doble de las ocurridas en el sexenio pasado y más de tres veces las registradas en el sexenio antepasado”

No obstante, el partido no quiso dejar atrás sus propuestas para consolidar una mejor alternativa de seguridad y puntualizó que no solo se trata de que el ejército vuelva a los cuarteles, sino que no sean la primera opción para atender los problemas civiles que aquejan a la población.

Este martes se votará la iniciativa en el pleno del Senado (Foto: Senado)

Asimismo, puntualizaron que el presidente López Obrador está cargando de responsabilidades a las Fuerzas Armadas, especialmente a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que los expone para que se sobreexpongan al desprestigio de la función pública, por el riesgo del manejo de recursos públicos así como la falta de garantía del respeto a los derechos humanos.

Finalmente, tocaron el tema de los correos hackeados por la organización Guacamaya e indicaron que la Sedena busca convertirse en una “agencia de turismo” con proyectos hoteleros, parques, museos y una aerolínea: “Todo esto, lo maquillen como lo maquillen o lo pongan como lo pongan, son pasos claros hacia la militarización del país.

Ante lo cual, aseguraron que como partido seguirán haciendo todos los esfuerzos posibles para sumar, aglutinar y representar a toda la ciudadanía que ve con “preocupación” que las cosas van de mal en peor, pero que están dispuestos a dar la batalla para superar las decisiones del gobierno federal.

La minuta pasó al pleno del Senado (Foto: Graciela López/Cuartoscuro.com)

Las palabras de los panistas aparecieron, luego de que este lunes 3 de octubre, las y los senadores miembros de dichas comisiones iniciaron la discusión pertinente para acotar lo referido en la iniciativa emanada por el Partido de la Revolución Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.

Dicha reforma plantea modificar el Artículo 5° constitucional, mismo que acota el tiempo por el cual la Sedena tendrá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. La iniciativa se discutirá y votará este martes en el Pleno.

