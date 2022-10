Qué promesa le hizo Televisa a Brandon Peniche que lo tuvo envuelto en un valle de lágrimas por no ser cumplida

Brandon es hijo del consagrado actor Arturo Peniche (Foto: Instagram/@penichebrandon)

Aunque en los últimos meses no ha estado presente en las mañanas de la televisión mexicana, ya que salió de Venga La Alegría para incorporarse a una telenovela de la competencia, Brandon Peniche no siempre estuvo feliz con el trato que Televisa le daba, pues en su pasado algunas cosas dentro de ella lo orillaron a renunciar.

El famoso hijo de Arturo Peniche se sinceró en su reciente entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda y aunque actualmente los rumores apuntan que tendrá un melodrama dentro de la televisora de San Ángel de la mano de Dulce María y David Zepeda, en el pasado ese mismo tema fue el motivo por el que abandonó la mega empresa de telecomunicaciones, tal y como en su momento también lo hizo su padre, quien, según rumores, hasta incluso estuvo vetado.

Brandon Peniche aseguró que hubo una época de su juventud en la que los proyectos con la Fábrica de Sueños eran constante debido a la buena reputación que su familia tenía dentro de ella y en el público mexicano, sin embargo los papeles secundarios no le eran suficientes, pues al igual que su padre, estaba en busca de algo mucho más grande y ambicioso: un protagónico.

El actor formó parte de 'Verano de Amor' a lado de Dulce María (Foto: Televisa)

Pese a que ya se había desempeñado en melodramas como Un refugio para el amor (2012), Ni contigo ni sin ti (2011), Niña de mi corazón (2011) o Verano de amor (2009), algo evitaba que pudiera tener el rol estelar dentro de una producción, por lo que en dicha entrevista comenzó a señalar que al cuestionarlo en Televisa, se le prometían nuevas apuestas, incluso se le mandaban los guiones y el los estudiaba, pero al llegar la respuesta era “Tú no vas para eso”.

“Deje Televisa porque a mí me empezó a ir muy bien y yo me sentía como estancado. Entonces, me llegaban propuestas, de hecho fueron dos de protagónicos ya con capítulo de que hasta el 80, ya en mi casa estudiando, y ya hasta había ido a festejar, es más. Llegaban y ‘Que no vas tú’ y me pasó dos veces”, comenzó a relatar.

Para el ex conductor de Venga La Alegría el golpe y la decepción de tener algo en sus manos y que al final le fuera arrebatado, fue motivo suficiente para que en el momento en que terminó su contrato de exclusividad y se lo quisieron renovar, la respuesta fue una negativa e incluso se fue a laborar a TV Azteca, pues la promesa no cumplida incluso le provocaba el llanto, siendo consolado por su esposa.

El actor negó regresar a TV Azteca, tras irse a Televisa (Fotos: Instagram/@penichebrandon/@televisa/@tvazteca)

“Yo llegaba llorando a mi casa, con mi esposa, y decía ‘¿Pero, por qué? Si lo he hecho bien, soy súper disciplinado, un chavo súper sano, no me meto con nadie’, al contrario hasta la gente me decía ‘Por qué no tú’. Pero bueno, con la inmadurez que tenía en ese momento y que no lo podía comprender, cuando acabó mi contrato en Televisa me dicen ‘Te queremos firmar’ y yo ‘No, pues gracias’. En la negociación yo les pedía algo para garantizar mi carrera”, agregó.

Tras un tiempo laborando en el matutino de la televisora del Ajusco, el 11 de Octubre de 2021 Brandon Peniche regresó a Televisa y además acompañado de otro de los grande talentos de TV Azteca que también se robaba San Ángel, Anette Michel, debutando en una telenovela llamada Contigo Sí.

El actor podría tener un nuevo gran protagónico con una RBD y otro consagrado galán de telenovela. (Foto: Instagram)

Desde entonces, el actor ha continuado su trayectoria en la Fábrica de Sueños y, dicho por él mismo y rumores en redes sociales, podría tener un nuevo gran protagónico con una RBD y otro consagrado galán de telenovela.

