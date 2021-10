Anette Michel y Brandon Peniche debutaron en “Contigo Sí”

Anette Michel y Brandon Peniche hacen debut en Televisa Foto: Instagram/@contigosimx

Conocidos por su trabajo en TV Azteca, Brandon Peniche y Anette Michel hicieron su debut ya como integrantes de Televisa dentro del melodrama Contigo sí que arrancó transmisiones el día de hoy

Anette Michel, a pesar de contar con una larga trayectoria en televisión, cobró una gran popularidad en los últimos años gracias a su conducción en el reality show MasterChef México. Actualmente no solo ya no lleva dicho rol en televisión, sino que incluso ya no forma parte de las filas de talento de TV Azteca.

Su salida generó incertidumbre entre los televidentes pues durante años trabajó en la televisora del Ajusco. En mayo del presente año, la actriz reveló en exclusiva para TVyNovelas que su contrato de exclusividad no había sido renovado:

“Puedo participar donde yo quiera o donde me ofrezcan, porque mi contrato con TV Azteca ya no se renovó. Las situaciones y las causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba…”, mencionó.

A principios del 2021 Anette dejó de tener contrato de exclusividad (Foto: Anette Michel / Instagram)

Después de apariciones en programas de revista como Hoy y shows de noche en programación de paga como Montse y Joe, se hizo oficial su colaboración con Televisa. El proyecto es Contigo sí y ha sido estrenado de manera oficial el día de hoy.

Bajo un panorama completamente diferente, Brandon Peniche también se incorpora al elenco del melodrama. Su salida de Venga la Alegría hace unos meses fue muy clara desde el principio; se retiraba en buenos términos bajo el argumento de que quería realizar cosas diferentes a la conducción.

El actor y conductor llevará un papel protagónico en la historia, pues formará parte del triángulo amoroso entre Álvaro (Danilo Carrera) y Ángela ( Alejandra Robles Gil) con su personaje llamado Leonardo.

Después de años en la conducción probará suerte en el mundo de las telenovelas (Foto: Instagram/@penichebrandon)

Este nuevo melodrama está basado en la historia original de Inés Rodena que en su primera adaptación fue presentada bajo el nombre de Viviana; el segundo “refrito” sería Camila para ahora darle paso a esta versión dirigida por Ignacio Sada.

La telenovela contará con 120 capítulos, por lo que gran parte de la historia en estos momentos ya ha sido grabada. Algo importante de señalar ya que después de finalizar las grabaciones, se sabrá si Anette continuará realizando proyectos en Televisa y si Brandon regresa al matutino de Azteca.

Elenco de "Contigo sí" (Foto: Instagram/contigosimx)

Las Estrellas eligió el horario de las 4:30 de la tarde para transmitir la novela. Azteca Uno apostó por la retransmisión de su exitoso clásico Amor en Custodia en la misma hora. Situación que a más de un televidente le hizo pensar si había sido en protesta por la participación de dos de sus ex talentos.

El hashtag #AmorenCustodia se colocaría en el número uno de tendencias nacionales en Twitter, por encima de #ContigoSí. Algo que se pronosticaba desde que se hizo el anuncio de la retransmisión. Aunque aún no hay datos oficiales sobre la audiencia, las tendencias marcan favorable la victoria de Azteca.

Después del estreno de su primer episodio, los cibernautas no dejaron de ovacionar la belleza de Anette Michel y la galanura de Brandon Peniche, sin embargo el porte “mirrey” del personaje de él encaja a la perfección con la personalidad del actor en la vida real, según una gran cantidad de televidentes.

El día de hoy, Brandon se unió a Anette en el foro de Hoy para ser entrevistados por los que fueran sus rivales matutinos unos meses atrás.

Habrá que esperar a que termine el proyecto para ver cuál será el camino de ambos actores dentro de la televisora de San Ángel, así como un posible regreso a su antigua “casa”.

