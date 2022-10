“No cuenten con nosotros”: Movimiento Ciudadano adelantó que no aprobará la reforma a la Guardia Nacional

Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano (Foto: Twitter/ @ClementeCH)

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado adelantó que el partido naranja se mantendrá firme al no acompañar el nuevo dictamen que presentará Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sobre extender las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Guardia Nacional (GN) hasta 2028.

A través de su cuenta de Twitter, Castañeda Hoeflich comentó este lunes 3 de octubre: “En @MovCiudadanoMX nos mantenemos firmes: NO acompañaremos el nuevo dictamen que presenta Morena para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas. La razón es simple: no corrige, en absoluto, la fallida estrategia nacional de seguridad y no fortalece a las policías locales”, donde además añadió un video.

Cabe destacar que con 19 votos por parte del partido guinda, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se aprobó la minuta del uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028.

Los partidos que se opusieron a la modificación de la reforma fueron Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional (PAN) y GPP, con una abstención por parte del Partido Revolución Democrática (PRD).

El video publicado se dio en el marco de la discusión en la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, este mismo lunes.

La razón es simple: no corrige, en absoluto, la fallida estrategia nacional de seguridad y no fortalece a las policías locales.

“Lo que nos queda claro que lo que no hay es voluntad y disposición; debo señalar aquí que muchos senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios hicimos un esfuerzo importante por tomarnos muy en serio la posibilidad de abrir y deconstruir una alternativa a la que se está presentando aquí”.

Además, el coordinador de MC sentenció que la propuesta presentada por parte de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, no atiende el problema de fondo, además de que no reconoce el fracaso de la política de seguridad por parte del gobierno por lo que están “completamente en contra”.

Después añadió en otro tuit: “Lo repito, cuentan con @MovCiudadanoMX para discutir y atender con seriedad y a profundidad el problema de seguridad que viven las y los mexicanos, pero mientras pretendan seguir jugando a la simulación no cuenten con nosotros”.

Se aprobó el borrador final de la reforma a la GN (Foto: Archivo)

Cabe destacar que tras aprobarse, la iniciativa se discutirá y votará el próximo martes 4 de octubre en el Pleno. Hay cuatro cambios importantes sobre la minuta original que incluyen:

1. En caso de aprobarse, las Fuerzas Armadas realizarán comparecencias y entregarán informes semestrales para demostrar sus aportaciones y resultados en las tareas de seguridad y protección ciudadana, cabe destacar que en dichos ejercicios participarán la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

2. Se promoverá la evaluación al desempeño del Ejército y la Marina en tareas de seguridad y protección ciudadana de manera constante mientras continúen como fuerzas permanentes del orden.

El presidente de la Jucopo se mostró seguro sobre la aprobación de la reforma (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

3. El Congreso de la Unión constituirá una comisión bicameral encargada de evaluar el quehacer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en México, así se ejercerá una facultad de control que los soldados y marinos no son objeto, con la intención de que su desempeño mejore.

4. Por último, se contempla un plan de fortalecimiento a las policías estatales, el cual constará de adiestramiento, dotación de recursos, formación profesional y demás insumos que preparen a los cuerpos civiles lo suficiente con el fin de suplir a las Fuerzas Armadas en sus quehaceres sin que esto represente un riesgo mayor.

Momentos después, Clemente Castañeda publicó a través de su cuenta de Twitter: “Hoy el Senado se va a dormir con el fantasma de la militarización y el PRIMOR rondando sus pasillos”.

