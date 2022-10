Denise Dresser se lanzó contra AMLO tras negar espionaje a periodistas: “El presidente miente”

Denise Dresser arremetió contra AMLO tras negar espionaje a periodistas y activistas (Fotos: Archivo/Cuartoscuro)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó la investigación que reveló cómo su gobierno espió a periodistas y activistas de los derechos humanos, las críticas no le han dejado de llover, entre ellas, la de la politóloga y escritora Denise Dresser.

Este martes 4 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la académica compartió un extracto de la conferencia matutina del mandatario federal, en el que rechazó que su administración espíe a periodistas y opositores desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a pesar de que la información se dio a conocer tras el hackeo de la dependencia.

En el mensaje, Dresser aseguró que el jefe del Ejecutivo federal miente, pues recordó, él admitió que la Sedena fue hackeada, y al revelarse que el Ejército espía a activistas, acusa de “conspiración”.

1er acto: AMLO admite que hackeo a Sedena ocurrió

2o acto: Hackeo revela que Ejército espía a periodistas con Pegasus y ellos presentan denuncia a FGR

3er acto: AMLO niega el espionaje y acusa conspiración

¿Cómo se llamó la obra? “El presidente miente” pic.twitter.com/HwoLfOLFYr — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 4, 2022

Y es que durante su conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador negó que exista espionaje a periodistas o actividades desde la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que sus adversarios buscan equipararlo con los sexenios anteriores, por lo que acusó que sus rivales quieren un “escándalo” para atacar a su administración.

López Obrador negó que exista espionaje a periodistas o actividades desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Video: Gobierno de México)

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, si tienen pruebas que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué”

AMLO justificó que la adquisición de un sistema de monitoreo remoto de información por parte de la dependencia no se utiliza para espionaje, sino para realizar “labores de inteligencia”.

“Es que ellos (la Sedena) tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos los mismos”, argumento.

Dijo AMLO que es inteligencia y no espionaje.



Prueba de que le falta la primera y sobra la segunda. pic.twitter.com/5MnFHRSTiN — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 4, 2022

Añadió que las labores de inteligencia que realizan los elementos de las Fuerzas Armadas son para saber cómo enfrentar a la delincuencia organizada, porque, apuntó, es mejor la inteligencia y no la fuerza.

Tras su declaración, y al igual que Denise Dresser, varios personajes de la política y periodistas reprocharon al mandatario mexicano por negar la investigación.

El periodista Risco pidió en su cuenta oficial de Twitter avisarle al presidente que los medios y organizaciones -Proceso, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias- ya presentaron las pruebas sobre el espionaje que lleva a cabo su administración.

Ya sabemos de dónde salieron los audios de @alitomorenoc



Fue AMLO y sus labores de inteligencia — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) October 4, 2022

“Gracias a #GuacamayaLeaks hoy sabemos que tenemos un gobierno que nos espía y un Presidente que nos miente... que utiliza la información para manipularnos y desinformarnos. Pronto sabremos la #verdad...”, escribió por su parte el ex líder nacional del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Roberto Madrazo.

Mientras que el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, ironizó: “De los creadores de la consulta que no es consulta sino ejercicio de participación ciudadana, llega hasta sus pantallas el espionaje que no es espionaje sino labores de inteligencia. Farsante”.

