“Ponen en peligro el pluralismo”: así respondió Denise Dresser a quienes la corrieron del Zócalo

Después de que un grupo de manifestantes exigiera su salida del contingente durante la marcha de este 2 de octubre, Denise Dresser publicó un mensaje en el que lamentó la visión “antidemocrática” de quienes la corrieron.

Este domingo se llevó a cabo la marcha para recordar a las y los estudiantes reprimidos por el Ejército aquel 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco.

Un aspecto que destacó de esta movilización fue que, al llegar al Zócalo capitalino, un grupo de manifestantes —mayormente jóvenes— comenzó a gritar y arremeter contra de la politóloga, quien se encontraba acompañada de colectivos como Amnistía Internacional y Hasta Encontrarte.

Al grito de “Fuera, fuera” y “Fuera Dresser”, las personas inconformes exigieron la separación de la también académica del contingente.

Y qué corren a @DeniseDresserG de la marcha. Que le quede claro que los jóvenes sabemos la clase de persona que es. Se cuelga de los movimientos para sus propios fines y para golpetear al gobierno de la 4T. Ella si es una zopilota. pic.twitter.com/ZboqppHjTU — Carlos Zenteno (@CarlosVZenteno) October 2, 2022

Ante dicha situación, algunas madres buscadoras de Hasta Encontrarte acompañaron a Dresser mientras se retiraba de la Plaza de la Constitución, con el objetivo de salvaguardar su integridad ante cualquier posible ataque que fuera más allá de las palabras.

Mientras las luchadoras sociales la protegían durante su salida del Zócalo, Dresser se mostró preocupada e intranquila debido a la inusual exigencia de aquel grupo. Horas más tarde, a través de sus redes sociales, la politóloga compartió un mensaje para responder a quienes la expulsaron del contingente.

Dresser lamentó el comportamiento de los manifestantes

“Jamás pensé vivir en un país donde se corriera a alguien por manifestarse en el Zócalo, espacio de todas y todos. Jamás pensé vivir en un país donde jóvenes me insultaran por manifestarme contra la militarización y contra la impunidad como lo he hecho desde hace décadas, gobierno tras gobierno”, fueron las frases con las que Denise Dresser inició su mensaje.

Cabe resaltar que la politóloga ha sido una de las más duras críticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y recientemente se ha posicionado en contra de las reformas a la Guardia Nacional que “militarizan” al país.

El pasado 7 de septiembre, Dresser participó en una movilización para protestar, precisamente, en contra de esta medida y la estrategia de seguridad de la presente administración.

Denise Dresser, politóloga y académica, ha posicionado en contra de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. (Foto: Baruc Mayen/Infobae México)

“A quienes presumen de gritar ‘Fuera Dresser’ les recuerdo: yo también soy ciudadana con derecho a la libertad de expresión”, puntualizó la académica, quien lamentó el comportamiento de las y los jóvenes que lanzaron gritos en su contra.

“Quienes me corrieron ponen en peligro el pluralismo que toda democracia debe respaldar”.

Asimismo, señaló que dicho comportamiento respondía a una visión “injusta, incorrecta y profundamente antidemocrática” que dichos manifestantes tienen de ella.

“En su mapa mental no puedo tener voz ni derecho a disentir ni capacidad de participar [...] Como a tantos más se me lincha por mi supuesta identidad, no por mis argumentos. Se me acusa de ser conservadora, fifí, neoliberal, una identidad falsa, manipulada, alejada de mi biografía”, sentenció Dresser.

De igual modo, refirió que exigir su salida fue un acto que se contrapone a los ideales que motivaron las movilizaciones estudiantiles de 1968 y mencionó que su trayectoria como defensora de “causas progresistas” inició incluso antes de que nacieran muchos de quienes hoy la corrieron del Zócalo.

Va mensaje a quienes presumen haberme “corrido” del Zócalo hoy, y a quienes me arroparon/acuerparon ahí, cómo @amnistiamexico y @HEncontrarte



Gracias a quienes pelearon/pelean por la democracia y contra la militarización, en 1968 y hoy.https://t.co/MXTk4ofpYd — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 3, 2022

“No interpreten mis lágrimas como señal de debilidad, sino como muestra de mi dolor por mi país”.

Hacia el final de su mensaje aprovechó para agradecer a las y los integrantes de Amnistía Internacional y Hasta Encontrarte. “No me fui del Zócalo por cobarde, lo hice para evitar violencia a personas valientes que me acompañaron y acuerparon”, especificó.

Por último, reiteró que no dejará de participar de manera activa en “la lucha democrática”. “Aquí sigo, aquí seguiré, aquí seguiremos”, advirtió.

El apoyo que recibió Denise Dresser

Después del incidente ocurrido esta tarde en el Zócalo capitalino, algunas personalidades externaron su apoyo a la politóloga y lamentaron los ataques en su contra.

Toda mi solidaridad con @DeniseDresserG

El derecho a manifestarse es de todas y todos. Con violencia y empujones no se resuelve nada. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) October 3, 2022

Por su parte, el periodista Jorge Ramos defendió el derecho de Dresser a manifestarse y aseguró que “con violencia y empujones no se resuelve nada”.

Toda mi solidaridad contigo @DeniseDresserG te abrazo, admiro y respeto tus agallas, ya quisieran muchos de esos cobardes tenerlas.



A resistir y seguir luchando 💜 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 2, 2022

Alessandra Rojo de la Vega, actual directora de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo, reconoció a la académica por sus “agallas” y tachó de “cobardes” a quienes la corrieron de la manifestación de este 2 de octubre.

Otro personaje que arremetió contra quienes atacaron a Dresser fue Fernando Belaunzarán, uno de los más acérrimos críticos de la Cuarta Transformación y militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien señaló que “con López Obrador regresó el régimen autoritario”.

Cabe señalar que en la mayoría de muestras de solidaridad hacia Denise Dresser subrayaron la presunta militancia morenista de las personas que orillaron su salida de la manifestación.

