Entre empujones y abucheos, corrieron a Denise Dresser de la marcha del 2 de octubre

En el marco de la marcha del 2 de octubre, la politóloga Denise Dresser Guerra fue abucheada por la multitud y corrida de la plancha del Zócalo capitalino, entre empujones y gritos. Cerca de las 14:00 horas que los manifestantes ingresaron a la explanada constitucional, la académica fue excluida del contingente.

En redes sociales comenzaron a circular diversos videos en donde se observa a la académica en medio de la gente, mientras es blanco de gritos e insultos. Entre consignas como “fuera, fuera” y “fuera Dresser”, tuvo que salir de la plaza, mientras era protegida por un grupo de madres con hijos desaparecidos, quienes se abrazaron para resistir la embestida de los manifestantes.

La académica fue acusada de asistir a “provocar”, así como de “burlarse de la lucha”. Algunos de los videoclips compartidos fueron acompañados con leyendas que refrendaron su repudio a la comunicadora, como: “Que le queda claro que los jóvenes sabemos la clase de persona que es. Se cuelga de los movimientos para sus propios fines y para golpetear al gobierno”.

Por otra parte, en otro material se escucha a una mujer defender la asistencia de Dresser a la manifestación, mientras se abraza de ella: “Somos madres buscadoras, por favor. Nosotros venimos a buscar a nuestros hijos, a pedir justicia”, mientras de fondo, a su alrededor, coreaban “fuera Dresser”.

Dresser Guerra fue auxiliada por el mismo colectivo que acompaña que para pudiera abandonar la marcha, al tiempo que recibía ofensivas como “¿Qué autoridad moral tienes?”, “fuera Televisa”, “panista” y “México no te quiere”.

Y qué corren a @DeniseDresserG de la marcha. Que le quede claro que los jóvenes sabemos la clase de persona que es. Se cuelga de los movimientos para sus propios fines y para golpetear al gobierno de la 4T. Ella si es una zopilota.

“Deja de colgarte de los movimientos; eras ideóloga del PRI. Legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos durante décadas. Se te olvidan los muertos; eres una oportunista, eso es lo que tú eres. Nada más te están colgando para querer sacar raja política”, le expresó otro manifestante.

Horas antes del percance, la escritora compartió su participación a través de sus redes desde el inicio de la jornada. Desde Tlatelolco, Dresser marchó junto a la manta contra la militarización que se colocó en la Estela de Luz el pasado 15 de septiembre, que colgó el colectivo Hasta Encontrarte.

“En el futuro, cuando mi hija me pregunte: mamá, ¿Tú dónde estabas cuando militarizaron a México? quiero decirle que estaba protestando/marchando/alertando. Por ella. Por las víctimas, por las/los que siguen desapareciendo”, escribió a través de Twitter junto con un video de la manta colosal.

Fuimos parte de quienes sacaron a la señora @DeniseDresserG de la concentración por la masacre que vivió el movimiento estudiantil de 1968.



Fuimos parte de quienes sacaron a la señora @DeniseDresserG de la concentración por la masacre que vivió el movimiento estudiantil de 1968.

No vamos a permitir que burguesas, voceras del neoliberalismo, vengan a colgarse de un movimiento que ha lucha contra la represión.

Por su parte, Antonio Attolini -simpatizante de la Cuarta Transformación- calificó la participación de Dresser como una “tonta provocación”: Cuando llamando tonto al pueblo de México por no ’darse cuenta’ los becarios de la oligarquía, pasa esto: su tonta provocación es repudiada por el mismo Pueblo del que se burlan. Ni Dresser ni Lecona engañan a nadie, farsantes”.

La politóloga, quien portaba un pañuelo verde, de igual forma fue acusada de no ser verdaderamente feminista: “Tampoco eres una feminista, ese feminismo a mí no me representa”, mientras era seguida por una gran multitud a su salida del Zócalo. “Si quieres te seguimos a Polanco”, gritó uno de los marchantes.

Lo que le hicieron hoy a @DeniseDresserG es presagio.



Porros infiltrados agreden a crítica del régimen en una marcha que siempre ha estado abierta a todos.



Los jóvenes del 68 lucharon por las libertades públicas, lo que hoy amenaza @lopezobrador_.



No nos sacarán de las calles

Al momento, la autodenominada activista no se ha pronunciado al respecto de lo que vivió, mientras que en redes diversos ideólogos y políticos ya comenzaron a externar su apoyo a la profesora, como el ex legislador Fernando Belaunzarán, quien atribuyó la agresión a “porros obradoristas”.

