El silencio de Pablo Lyle: el actor optó por no testificar en su juicio

Tras postergar varias audiencias durante muchos meses debido a la crisis sanitaria mundial, el juicio por homicidio involuntario en contra del actor Pablo Lyle continúa su curso en el condado de Miami. Pero ahora se ha dado a conocer que el mexicano siguió el consejo de sus abogados y prefirió no testificar en la audiencia de este lunes, de igual forma que su cuñado, Licas Deflino, quien iba al volante del vehículo del que Pablo descendió el día que golpeó a un hombre que lamentablemente perdió la vida.

Cabe recordar que tanto el actor de Mirreyes contra Godínez, como su cuñado, se bajaron del automóvil aquel día de marzo de 2019, luego de que el cubano Juan Ricardo Hernández fue a enfrentarlos por un incidente vial en las calles de la ciudad de Florida. Lyle entonces le dio un puñetazo que generó la caída del hombre, quien fue hospitalizado y murió cuatro días después.

Durante el cuarto día del mediático juicio que comenzó el pasado 20 de septiembre, ni Pablo ni su cuñado testificaron, sin embargo, la jueza a cargo le hizo varias preguntas a la defensa del actor que ha permanecido en arresto domiciliario los últimos 3 años.

En el juicio que determinará si habrá cárcel o no para el actor mexicano, este lunes 3 de octubre sería uno de los días claves, sin embargo Lyle prefirió no testificar. Estaba contemplado que el también actor de Adorable maldición y Corazón que miente testificaría este lunes, pero de último momento el juez informó que Lyle decidió no rendir más declaraciones.

Al respecto, el reportero David Ovalle, desde Miami compartió la información en su cuenta de Twitter: “Actualización: Pablo Lyle le dice al juez que ha elegido no testificar”, se lee en el mensaje en el que no añadió más información.

Asimismo, el periodista informó que este día se darán a conocer los cierres sobre el juicio, junto a la posible fecha en la cual se notificará la conclusión del caso, la que defina su inocencia o culpabilidad: “Inician momentáneamente los argumentos finales en caso de homicidio involuntario contra Pablo Lyle, actor de telenovelas acusado de puñetazo fatal que mató a automovilista en Miami en 2019″.

A lo largo de la última semana de septiembre, diversos testigos han subido al estrado para dar testimonio sobre los hechos ocurridos en marzo de 2019, y desde abril de ese año, Lyle enfrenta el proceso legal por homicidio involuntario, y de ser hallado culpable, podría pasar hasta 15 años tras las rejas.

Y es que la defensa del actor alegó que actuó en defensa propia pues temía que el fallecido lo atacara. En la primera etapa de este juicio, Marisa Tinkler Méndez, jueza al frente del caso, realizó la selección del jurado. Para ello citaron a 100 personas del condado de Miami, entre quienes 30 fueron descartadas por ser de origen mexicano o cubano, esto para evitar inclinación por alguna parte.

Según Univisión, el nacido en Mazatlán, Sinaloa, solicitó que su juicio sea en inglés pues se siente inmerso en el idioma, y en el caso se puso en evidencia la falta de compromiso por parte de la fiscalía por recabar información sobre el policía que estuvo involucrado en el proceso.

Por su parte, en la última jornada en el tribunal, Ana Araujo, ex pareja de Pablo Lyle y madre de sus hijos, relató que los pequeños tenían miedo de la situación que enfrentó su padre en aquel entonces y reveló que él le pidió a Juan Ricardo que se calmara: “Pablo sale de la camioneta y escucho que le grita a la persona que estaba ahí: ‘tranquilo, hay niños en el coche’”, dijo en la corte.

