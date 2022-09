La defensa de Pablo Lyle ya dio sus primeros argumentos en el juicio por homicidio involuntario

El juicio del actor mexicano Pablo Lyle, ya se encuentra en su primera etapa de argumentos (Foto: EFE/Giorgio Viera)

Luego de más de tres años de que Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández en Miami, provocando que muriera días después, el viernes de esta semana su defensa presentó sus primeros argumentos en el juicio que inició el pasado 20 de septiembre en una corte de Florida.

Luego de que el pasado martes comenzó el juicio de Pablo Lyle con la selección del jurado, finalmente el viernes 23 la defensa del actor expuso sus primeros argumentos para comprobar que el homicidio presuntamente ocurrió debido a una reacción de defensa personal.

Según mencionó Bruce Lehr, abogado del histrión, en el tercer día del juicio, el 31 de marzo de 2019 tanto Pablo como Juan Ricardo Hernández estuvieron enfrascados en una situación provocó a su cliente “pánico”, pues el cubano habría actuado de forma inesperada, a raíz del enojo que sintió cuando la camioneta en la que viajaba Lyle y su cuñado, Lucas Delfino, se atravesó en su paso.

El actor se mostró atento a cada momento del primer día de argumentos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

El representante legal señaló que, según las pruebas que han reunido, el protagonista de Mirreyes vs godínez se asustó debido a la forma violenta en que Hernández golpeó a la ventana del automóvil en el que viajaba rumbo al aeropuerto de Miami.

Lehr aseguró que la evidencia demostrará que su cliente habría golpeado al cubano debido a que, en el momento en que Juan Ricardo levantó las manos para defenderse, Pablo habría pensado que era para golpearlo, por lo que su reacción fue defenderse. “El señor Lyle, sin intención ni pensamiento, lo golpea una vez”, dijo el abogado, por lo que el histrión fue el primero en propinar un puñetazo, mismo que lanzó al suelo a Hernández.

Bajo este argumento, según reportó Noticias Telemundo, la defensa del actor pidió que se desestimara el cargo por homicidio involuntario con la ley Stand Your Ground de Florida; no obstante, la jueza Marisa Tinkler Mendez negó la solicitud.

Durante la jornada del juicio, también se presentaron algunos de los testigos de los hechos, dos policías que comenzaron la investigación luego de que tuvieran lugar los hechos, y la joven Jessica Rocha, quien desde su automóvil vio el golpe que le dio Lyle a Hernández.

La joven aseguró que Juan Ricardo, al momento en que pensó que Pablo lo golpearía, levantó los brazos y le dijo: “No, no, no, por favor, no me pegues”.

“Ustedes decidirán si el golpe fue intencional o fue una reacción”, fue uno de los cometarios que hizo el abogado al jurado luego de que se expusieron los argumentos de apertura del juicio.

La hermana y tía de Pablo Lyle se presentaron en esta jornada (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

En esta ocasión, sorprendió que Pablo Lyle fue acompañado, pues su familia asistió, Silvia Lyle (hermana del actor y esposa de Lucas Delfino), una de sus tías y también fue visto el otro hermano del histrión, Jorge, aunque ni la esposa ni los hijos de Pablo fueron vistos durante estos días en la corte.

Se ha estipulado que el próximo martes 27 comiencen los alegatos del juicio. Debido a ello, podría ser el viernes de la misma semana que se determine si el actor fue culpable o no de la muerte del cubano.

Qué hizo Pablo Lyle para ser acusado de homicidio involuntario

El momento en que Lyle golpeó a un hombre de 63 años (Foto: Captura de pantalla)

Según se registró en una cámara de vigilancia de una gasolinera cercana a donde ocurrieron los hechos del 31 de marzo de 2019, luego de que Lucas Delfino se atravesara delante de Juan Ricardo Hernández, el cubano alcanzó el automóvil en un semáforo en rojo y golpeó la ventana.

Tanto Delfino como Lyle salieron de la camioneta ante la insistencia, y aunque discutieron y después regresaron, Pablo nuevamente se acercó a Hernández y le dio un golpe en la cara, lo que provocó que el cubano cayera en seco al suelo y que su cabeza golpeara con el asfalto.

Cuatro días después de esto, Juan Ricardo Hernández falleció a sus 63 años por una lesión cerebral.

