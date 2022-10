Christian “Chaco” Giménez elogió a su hijo: “No hay otro mexicano con el presente de Santi en Europa”

Chaco Giménez habló de la llegada de Santi a Europa (Foto: Instagram/@christianchaco/@sant.gimenez)

Una de los temas mediáticos que más ha causado revuelo entre los fanáticos y la prensa en México es sin duda alguna la del puesto del centro delantero de la Selección Nacional de cara a Qatar 2022, uno de los nombres que empezó a resonar con fuerzas fue el de Santiago Giménez tras su llegada al balompié europeo donde ha demostrado grandes actuaciones desde la Europa League hasta la Eredivisie.

Tras el bajón futbolístico de Raúl Jiménez, Santiago ha logrado meterse como uno de los candidatos naturales en caso de que el delantero que milita en la Premier League llegue a faltar durante la Copa del Mundo. Ante esto, Christian “Chaco” Giménez, ídolo del Cruz Azul y padre del Bebote, sabe que su hijo tiene un presente inmejorable en el balompié europeo, tanto que no se puede comparar con ningún otro futbolista mexicano.

Fue en una entrevista con ESPN, donde el ex mediocampista argentino naturalizado mexicano habló sobre la llegada de su hijo mayor al Feyenoord de los Países Bajos, así como del momento que vive de cara a la convocatoria final de 26 jugadores de Gerardo Martino para Qatar 2022.

“No creo que otro mexicano con el presente de Santiago Giménez esté en Europa, sacándome la camiseta de padre. Hay algo más importante todavía, estamos hablando de un chico de 21 años”, dijo el también auxiliar técnico de Gabriel Caballero en el Mazatlán FC de la Liga MX.

El Bebote llegó apenas en agosto pasado al futbol de Países Bajos y más allá de haber llegado cuando la temporada ya estaba iniciada, continuó con el paso goleador que mostró en sus últimos partidos con Cruz Azul, a tal grado de que hoy en día es el goleador de la UEFA Europa League y ya suma algunos tantos en la Eredivisie.

Por otro lado, el también ex delantero de Pachuca y América se dio tiempo para opinar sobre lo que sucede al interior de la Selección Nacional encabezada por Gerardo “Tata” Martino y respaldó a su colega, pues en todos los equipos hay hegemonías y se tiene que respetar dentro y fuera del campo.

“Hay un proceso y los entrenadores tenemos nuestros jugadores, que son de jerarquía también. No soy quien para presionar, pero, como aficionado, jugador y papá de un involucrado, entiendo al técnico. No es de lo que hiciste ahora en los últimos tres o cuatro meses, hay un proceso. Hay jugadores que no están en su mejor momento pero ¿podemos discutir a Raúl Jiménez?”, remató.

Por su parte, Santiago es consciente de las hegemonías en el Tricolor, pues en una pasada entrevista para el diario Marca, el atacante del Feyenoord dejó entre ver su alegría por cumplir el sueño de llegar a Europa, aunque dejó en claro que no por jugar en el viejo Continente está seguro su lugar en la lista de 26 jugadores que lanzará Gerardo Martino para jugar la Copa del Mundo.

“No sé si me veo más cerca o más lejos, no creo que el estar en un club cambie el estar dentro o no. Voy a trabajar para dar lo mejor de mí dentro de la cancha y ya después los que tomen la decisión que esté apto para estar escogido y que no quede en mí”, comentó el hijo del ex seleccionado nacional, Christian El Chaco Giménez.

