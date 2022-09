Qué documentos conforman la carpeta del caso Debanhi que la FGR procederá a revisar

Estos documentos conforman la carpeta de investigación de Debanhi Escobar (Foto: Infobae)

Este jueves el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la Carpeta de Investigación abierta por el feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

“Se está en proceso de revisión de todos los archivos que integran la carpeta y todos los documentos, indicios y pruebas para que la Fiscalía lleve este caso. Desde luego estaremos coadyuvando para contribuir a resolver este caso”, comentó el subsecretario durante la presentación del informe de seguridad expuesto cada jueves.

Tras ello, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE), confirmó a través de un comunicado que ya se le ha notificado legalmente la atracción de la carpeta “con el fin de que se le pongan a disposición las actuaciones pertinentes”.

“La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en contra de las Mujeres ha hecho los trámites necesarios para hacer esa entrega formal, la cual, a su vez, ha sido debidamente notificada al órgano solicitante”, se lee en el documento difundido por el órgano de impartición de justicia, el cual, además dio a conocer los elementos de los que consta la carpeta.

Estos son los elementos que la conforman:

-186 intervenciones

- 56 informes

-132 dictámenes por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales en criminalística de campo, laboratorios de huellas, química, entomología, genética, patología, grafoscopía, grafología y otros.

- Una opinión técnica de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila

- Una opinión técnica de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas

- Dos dictámenes en ingeniería civil y laboratorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, A.C.

- 772 indicios recolectados

- Mil 83 indicios analizados

- 342 estudios realizados

- 25 extracciones telefónicas autorizadas por Jueces de Distrito con residencia en la Ciudad de México

La FGE expresó su confianza en las autoridades federales y reiteró su disposición para colaborar con la investigación en caso de ser necesario.

Es pertinente recordar que la remisión fue llevada a cabo a petición de los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa tras considerar a la FGE incompetente para proseguir con la indagación del caso.

El padre de la joven aseguró que no ha tenido acceso a la carpeta de los últimos dos cateos en Monterrey (Crédito: captura de pantalla YouTube/Mario Escobar Salazar e Instagram/@debanhi.escobar)

De hecho sostuvieron firmemente que para ellos ya no existían las condiciones para dejar que el caso lo siguiera llevando el estado de Nuevo León, pues no les han dado respuestas ni imputados: “los debe de haber, que ya está saliendo que esto se debió de haber hecho hace 4 meses. Caray! pasó mucho tiempo, pues ni modo. Así es esta Fiscalía de Nuevo León, ya no tiene la capacidad para seguir llevando este caso ni muchos más”, aseveró.

Asimismo, durante la sección Cero Impunidad de la conferencia matutina del jueves 8 de septiembre, se informó que la FGE de Nuevo León realizó con base en nuevos actos de investigación dos cateos en las zonas conurbada de Monterrey Nuevo León, uno el 19 de agosto y el segundo el 6 de septiembre del 2022.

Mario Escobar, papá de Debanhi aclaró que ellos todavía no tenían acceso a la carpeta de los recientes cateos, por lo que la solicitaron mediante el vicefiscal Luis Orozco quien les informó que próximamente podrían acceder a dichas indagatorias.

