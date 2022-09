Así reaccionaron Gustavo Adolfo Infante, Rey Grupero y Fofo Márquez al ataque contra Alfredo Adame

El actor fue golpeado por los familiares de una víctima mortal (Twitter/@trejo_oficial Instagram/@mr.fofomqz/reygruperomx/@adamereacciona)

Este 28 de septiembre, Alfredo Adame fue golpeado afuera de su domicilio tras acercarse a grabar un hecho delictivo ocurrido poco antes de las 14:00 horas. “Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves después les cuento….estoy bien”, se pudo leer. El incidente tuvo lugar en Tepepan, en la alcaldía Tlalpan.

El actor ha generado polémica con otras figuras públicas, por lo que se ha envuelto en constantes rivalidades e incluso supuestas promesas de peleas como en el caso de Carlos Trejo. Aunque su mayor rival ha guardado silencio en las primeras horas del incidente, en los comentarios de su misma publicación, dos de sus “enemigos” comenzaron a burlarse de la agresión que sufrió.

A principios de septiembre, Alfredo Adame se lanzó contra Gustavo Adolfo Infante e incluso pidió que lo retiraran de la televisión, ante esto, muchas personas pensaron que probablemente el presentador de espectáculos había tenido alguna relación con la agresión, al respecto, el conductor de De Primera Mano dijo lo siguiente:

“Ahorita que acaban de golpear a Alfredo Adame me está marcando mucha gente, diciéndome: ‘Oye, Gustavo...’, yo no fui, eh, yo no fui. Les doy mi palabra que afortunadamente yo estaba al aire, porque es capaz de decir que yo lo mandé golpear”.

La entrevista a la que se refiere el comunicador fue precisamente con Magaly Chávez, la ex pareja de Adame, así lo compartió ella misma en sus historias de Instagram, pues mostró que estaba llegando a las instalaciones de Imagen Televisión. Sin embargo, la modelo no ha hecho uso de sus redes sociales para emitir su opinión sobre lo que pasó con su ex novio.

Se trata de Rey Grupero, quien se limitó a comentar “Jajajajaja” mientras que el influencer Fofo Márquez respondió el mensaje de la misma manera, pero añadiendo un “Eres malo” en forma sarcástica. Cabe señalar que hace pocas semanas, la dupla de creadores de contenido colgó una manta haciendo mofa de las patadas de bicicleta de Adame.

Ambos comentarios ya no están disponibles, probablemente hayan sido eliminados por las críticas de parte de otros internautas.

Por otra parte, Laura Zapata publicó una cita del filósofo Montesquieu, no quedó muy en claro si iba dirigido a Adame, con quien también ha tenido múltiples polémicas o hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ha despotricado contra él durante los cuatro años que han transcurrido desde su toma de protesta.

Todo hombre que tiene PODER se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este PODER hace falta que por la disposición de las cosas, el PODER detenga al PODER.



“Todo hombre que tiene PODER se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este PODER hace falta que por la disposición de las cosas, el PODER detenga al PODER.”, se pudo leer en su cuenta de Twitter un par de horas después del incidente.

Qué pasó con Alfredo Adame

En la fotografía publicada este día se pudo ver al ex aspirante a político sentado en la Fiscalía Desconcentrada de investigación en Tlalpan Coordinación Territorial TLP-2 TLP-3, de la Ciudad de México -donde reside el polémico actor-, vistiendo ropa deportiva y el ojo derecho visiblemente moreteado, con puntadas y rastros de sangre. De inmediato algunos de sus fans comenzaron a mostrar su preocupación en la caja de comentarios.

Según dio a conocer Venga la alegría, el reciente ganador del reality show Soy famoso: ¡sácame de aquí! fue atacado afuera de su casa, al sur de la ciudad capital en Tepepan en la alcaldía Tlalpan.

Cabe señalar que durante el altercado murieron dos personas, Adame estaba intentando grabar o enterarse de lo que había ocurrido, en ese momento fue brutalmente atacado por los supuestos familiares de las vítcimas, quienes ahora están detenidos. De acuerdo con sus declaraciones para el programa Ventaneando, el ex conductor de Hoy solo buscaba ayudar, pero fue insultado y golpeado.

