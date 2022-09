Mamá de Vadhir Derbez fue cuestionada sobre el presunto papel de su hijo en lesión de Eugenio Derbez

Según el periodista Alejandro Zúñiga, Vadhir habría llegado a los golpes con su papá (Foto: Getty Images)

A finales de agosto Alessandra Rosaldo encendió la alarma entre sus seguidores, pues dio a conocer que su esposo Eugenio Derbez sería intervenido quirúrgicamente en una operación “delicada”.

Sin ser específica, la cantante de Sentidos Opuestos reveló que Derbez se encontraba bien “sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente”. Añadió que “la operación es muy complicada, más no compromete su salud”.

El desconcertante mensaje en el que la también ex conductora de Netas divinas dio a conocer que su esposo tendría que someterse a intensas terapias de rehabilitación y a un extendido periodo de descanso, causó preocupación pero también dudas respecto a lo que le habría ocurrido al actor, productor y creador de personajes como “Ludovico P. Luche” y “El longe moco”.

Fue el día 31 de agosto cuando Alessandra publicó un segundo comunicado dando a conocer que la operación había sido exitosa, aunque tampoco reveló en qué circunstancias se suscitó el incidente que le dejó 15 fracturas a Eugenio Derbez en uno de sus hombros.

“A todos los que han estado pendientes de Eugenio, quiero comunicarles que afortunadamente, después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando. Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones, pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, bendiciones, oraciones, y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito”, publicó.

Al paso de los días se dio a conocer que Derbez se había accidentado mientras disfrutaba de un videojuego de realidad virtual, con visores puestos, cuando hizo una peligrosa maniobra que terminó por provocarle la lesión que lo ha mantenido sedado “y dormido la mayor parte del día” durante las últimas dos semanas.

Esta versión fue confirmada por el mismo Eugenio, quien tras días de especulaciones, el domingo 18 de septiembre reapareció con un video donde contó que una noche antes de volver a su casa en Los Ángeles, estando en un pueblo de Georgia, su hijo Vadhir lo convención de experimentar un juego virtual.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, reconoció el ex esposo de Victoria Ruffo.

Sin embargo, la explicación del actor de CODA no convenció a muchos usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la veracidad de sus declaraciones. Incluso, el periodista Alejandro Zúñiga reveló que una fuente cercana a la familia Derbez le contó que Eugenio y Vadhir nunca jugaron realidad virtual, sino que tuvieron una discusión que terminó en golpes.

“Hubo una pelea física en casa de Eugenio Derbez entre él y Vadhir, en Estados Unidos esto es muy penado, si ellos hubieran recurrido a las autoridades hubieran terminado en la cárcel por eso decidieron ocultar la información, también le rompió una costilla en el pleito”, dijo el reportero en su canal de YouTube.

Además, comentó que la información se le habría ocultado a José Eduardo Derbez, “Es posible que José Eduardo no sepa lo que pasó y seguramente se está enterando a través este programa, la fuente es fidedigna, por eso me atrevo a abrir la boca y esto es real, Vadhir le provocó estos problemas de salud a su papá Eugenio, esto es una exclusiva”.

La familia no ha emitido ningún comentario al respecto, pero Silvana Prince, mamá de Vadhir fue cuestionada, y causó sorpresa por su reacción. El periodista Poncho Martínez reveló en YouTube que desde hace unos meses entabló una relación cordial con Silvana, lo que lo hizo sentirse en confianza para preguntarle.

”Le mande el siguiente mensaje: ‘Hola, buenos días, está la versión de que el problema de Eugenio fue porque se peleó con Vadhir, ¿quiere que desmienta la información o diga algo al respecto?’... Ella ve el mensaje y no contesta absolutamente nada, cuando lo más fácil hubiera sido decir ‘sabes qué no, o desmiéntelo’”.

De acuerdo al periodista, el silencio de Prince dejó mucho que desear. “Los silencios también hablan, y no es que esto compruebe la versión de que discutieron, pero es un hecho que siguen guardando mucho hermetismo respecto a lo que sucedió”.

