¿Podrá Banxico cambiar dólares viejos y maltratados?

Ilustración fotográfica con billetes de 100 dólares. (Foto: Archivo/REUTERS/Yuriko Nakao)

Si bien es cierto que el Banco de México (Banxico) está autorizado para realizar el canje de billetes o monedas en caso de ser requerido y solo si los ejemplares cumplen con los estándares establecidos ¿Podrá también cambiar dólares viejos y maltratados?

En ese sentido, la institución bancaria reveló que dicho cambio no está permitido para dólares viejos o maltratados. Sin embargo, invitó al público que lo requiera a visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes.

Si lo prefiere, también podrá ingresar a una plataforma oficial de la entidad estadounidense encargada de la impresión de dólares en Estados Unidos donde podrá resolver el problema de canje. Para ello, deberá dar click en el siguiente enlace. Aquí.

Y es que es importante mantener en buenas condiciones todos los ejemplares, ya sean dólares o del país, para que no pierdan su valor. Para conservarlos de una mejor manera se recomienda mantenerlos alejados de la humedad, en un lugar donde los rayos del sol no los alcancen y resguardados en donde no pueda dañarse el papel.

Banxico no cambia dólares viejos. (Foto: Reuters)

Por ejemplo: los billetes que se encuentren sucios, despintados, con sellos, descoloridos, con anotaciones, o con rayas no serán aptos para venderlos ante el Banxico.

Por su parte, enfatizó que dicho canje sí se puede realizar con billetes mexicanos, aunque se encuentren rotos, manchados o desmonetizados solo se necesita tomar en cuenta algunos requisitos para el proceso.

¿Cuáles son los requisitos para el canje?

*Cualquier banco podrá brindar el servicio sin importar que sea cliente.

*Se podrán cambiar billetes o monedas metálicas por otros de diferente denominación.

*También sustituir algunos ejemplares, es decir, billetes y monedas metálicas no aptas para circular como son: piezas deterioradas, en proceso de retiro, desmonetizadas y billetes deformados. A cambio le darán piezas por su equivalente y aptas para circular.

*Si se requiere, tiene la opción de canjear monedas que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 1992. Sin embargo, su valor actual equivale a la denominación que indican entre mil.

Ejemplo: un billete desmonetizado de 10 mil pesos (anterior a 1993), tiene un valor actual de 10 pesos.

Ilustración de pesos mexicanos. (Foto: Reuters)

¿Cuánto se puede cambiar?

-Es importante recordar que, no hay un límite en importes ni en piezas por operación para clientes de la institución de crédito.

-En cambio, para ciudadanos que no sean clientes de la institución bancaria a la que acuda se podrán canjear tres mil pesos o un máximo de 500 piezas de cada denominación.

Además, los billetes que son presuntamente falsos se podrán enviar a Banxico para su análisis. El servicio también es gratuito.

Ante cualquier aclaración o duda podrá llamar al 800-BANXICO (800 226 9426) o escribir al correo electrónico siguiente: dinero@banxico.org.mx.

Hay que recordar que, decenas de billetes rotos, quemados, con cinta adhesiva, entre otros, circulan cada día en México, ya que es normal que con el tiempo se vayan deteriorando. Sin embargo, se debe identificar cuáles son las características que deberán seguir conservando para ser válidos.

De acuerdo con Banxico, algunos billetes deberán ser evaluados, ya que en ocasiones les falta un fragmento por lo que tendrán que aplicar algunas reglas. Aunque, si el ejemplar tiene más del 50% de su cuerpo perdido, entonces no se podrá recuperar.

