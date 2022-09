“Ahora sí que se agarren”: el entrenamiento especial de artes marciales para los policías de CDMX

Los cadetes de la Universidad de la Policía reciben entrenamiento en jiu-jitsu brasileño (Foto: Infobae México)

El Oficial Alejandro García, quien tiene 25 años de servicio en el ámbito de la seguridad ciudadana, es cinturón negro en judo y en jiu-jitsu brasileño. Actualmente cuenta con más de 30 campeonatos en dichas disciplinas, algunas representando a la policía de la Ciudad de México.

Infobae México se adentró en la Universidad de la Policía capitalina (Unipol), en donde conoció a Alejandro, quien actualmente es un elemento activo, pero también instructor en la Unipol en estos deportes que actualmente son enseñados a quienes aspiran a portar el uniforme azul.

Dentro de la Unipol los cadetes -quienes cursan los estudios básicos para sumarse a las filas de la policía- reciben clases tanto prácticas como teóricas. Además, son adiestrados bajo un duro régimen de acondicionamiento físico dentro del cual se incluyen actividades como crossfit, atletismo y natación, Además, se les instruye en disciplinas de combate como boxeo y jiu-jitsu.

Entre las actividades físicas, las artes marciales forman parte importante del entrenamiento policial (Foto: Infobae México)

García Rubio es ocho veces campeón nacional, así como tres veces internacional. En diciembre pasado fue su último combate durante los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos celebrados en San Luis Potosí. Ahí obtuvo la plata en la categoría varonil de mayores de 40 años y menores de 90 kilogramos, colocando en la pared de su salón de clases su trigésima tercera medalla. Actualmente su objetivo es asistir al torneo mundial próximo a celebrarse en Las Vegas, Nevada, en noviembre.

Comenzó a practicar judo a los 7 años por inspiración de su madre; mencionó mientras una sonrisa se marcaba en su rostro. “Ella fue la que me encaminó al judo”, confesó. Después de ganar su primera medalla a los 6 años en un torneo delegacional fue que comenzó a instruirse en aquel deporte, para luego brincar al jiu-jitsu brasileño.

“Son 33 medallas, la primera la obtuve a los 6 años, antes de que empezara bien. Empecé a ganar torneos delegacionales, luego estatales y tengo ocho nacionales ganados en lo que es jiu-jitsu brasileño”

El Oficial Alejandro García cuenta con más de 30 competencias ganadas en judo y jiu-jitsu brasileño (Foto: Infobae México)

De acuerdo con Alejandro, la enseñanza de estas técnicas de combate sin armas son esenciales para los deberes del uniformado, pues pueden implementar el uso legítimo de la fuerza, siempre en respeto de los derechos humanos, enfatizó. “Me encargo de la capacitación aquí en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y de todo el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, platicó para Infobae México.

El jiu-jitsu brasileño, también conocido como BJJ por sus siglas en inglés, es un arte marcial así como un sistema de defensa personal, la cual consiste en una lucha cuerpo a cuerpo donde se ponen en práctica técnicas de inmovilización, derribamiento y hasta estrangulaciones. Con respecto a las últimas, el Oficial García le aclara a sus estudiantes que sólo pueden ser utilizadas en situaciones extremas.

El Oficial Alex tiene más de 25 años al servicio de la seguridad ciudadana (Foto: Infobae México)

“Me motivó el ayudar a las personas, el acercarme a ellos, el siempre estar a la disposición. Yo creo ya naces con eso, Dios tiene una meta para cada uno de nosotros y un objetivo, y el mío fue ser policía y si muero vuelvo a ser policía”, expresó Alex, como le dicen sus allegados.

Dentro de las clases, además de enseñar las técnicas propias de la disciplina para someter sin el uso de golpes, también se les enseña cómo cuidar el cuerpo del atacante, procurando evitar en todo momento golpes en la cabeza o lesiones irreversibles.

“Para mí es un honor, un orgullo -aparte de ser policía- poder compartir el poco conocimiento que yo tengo para que ellos, cuando estén fuera en la operatividad, no se les dificulte lo que a todos nos ha pasado siempre: el control de personas, problemas con las personas, el acercamiento; que ellos lleven un conocimiento general, no nada más de golpear, agredir; el saber defenderse tanto de pie, en piso y el cualquier situación que ellos se enfrenten no tengan ningún problema ni ninguna duda para actuar”.

Asimismo, como parte del acondicionamiento físico, los cadetes también reciben clases de box. El Suboficial Julio César Martínez, quien es el instructor encargado de dicha actividad, describe que el objetivo de la disciplina es enseñar técnicas básicas únicamente como último recurso. “Se trabaja fuerza, cardio y es como último recurso para la defensa en la vía pública en las funciones policiales”.

Los cadetes se entrenan en patrullaje, armamento y tiro, además de recibir clases de natación y boxeo (Foto: Infobae México)

De aquellas instalaciones egresó el campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo, Alberto El Alacrán Ruiz, quien es un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Por su parte, el alumnado también cuenta con clases prácticas como Patrullaje, Detección y Detención, así como Armamento y Tiro, sumado a las clases teóricas en donde aprenden la normatividad legal de la profesión, Equidad de Género, Primer Respondiente, Detención y deducción de personas, entre otras materias.

Con esta preparación y frente a la violencia que se vive día con día en el Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el Suboficial García advirtió a los criminales que “se preocupen” porque la policía viene mejor capacitada. “Ya no estamos viendo a la policía de antes, ahora la policía ya vienen más preparada, más capacitada y ahora sí que se agarren”.

